SESTAVA KOLA: Sešívaní našli ostřelovače ze zálohy, Hanáci neprůstřelného gólmana

Jde do tuhého, poznávají viktoriáni, jejichž náskok na druhou Slavii se stále tenčí. Proti Spartě doháněli dvougólové manko a jednou z klíčových postav byl stoper z nouze Řezník. Nejprve tečoval míč do vlastní sítě, pak se trefil i do soupeřovy. V záloze se činil Hrošovský. Letenští se znovu mohli opřít o útočníka Šurala a záložníka Plavšiče.

V sešívaném dresu se konečně rozstřílel Stoch, který dvěma góly dovedl Slavii k výhře nad Karvinou. Na její straně byl velmi aktivní Kalabiška. K mužům kola bezesporu patří i olomoucký brankář Buchta, který v Jablonci předvedl řadu skvělých zákroků.

Také v bitvě o záchranu se našla řada hrdinů. Třeba obránce Juroška ze Slovácka nebo jeho kolega Fleišman a záložník Hrubý z Baníku. Dukla si pak pochvaluje výkon útočníka Schranze.