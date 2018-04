Pivarník chystá Plzni vendetu. Není v pohodě, pokusíme se ji ještě víc vykolejit, říká kouč Brna

„Viktorka je pro mě stále živá. Oba týmy ale čeká zvláštní zápas, ani jeden není v ideální pohodě," říká Pivarník, který proti bývalému klubu stál se Zbrojovkou už na podzim (prohra 0:3). Jeho mužstvo po poslední porážce na Slovácku dopadlo na dno tabulky, pět zápasů v řadě neskórovalo. Využije útlum soupeře, která navíc často inkasuje?

„Věřím, že se prosadíme. Plzeň má nejistotu, bude důležité, abychom ji dokázali ještě víc vykolejit. Na můj vkus dostává hodně gólů. Není to jen o Bohemce, kde inkasovala pětkrát, dostává je pravidelně," podotýká Pivarník, který neskrývá překvapení nad jarním trápením podzimního suveréna. Jak si ho vysvětluje?

„Nejsou v pohodě, ale kvalitu mají obrovskou. Hráči přece nezapomněli kopat. V plzeňském kolektivu byla vždycky velká síla. Když se dařilo, dokázal vyhrávat samozřejmě, pokud se nedařilo, zápasy urval o gól. Jarní scénář jsem samozřejmě neočekával. Měli po podzimu komfortní náskok, a kdy už chcete vyhrávat, podávat vynikající výkony a hrát v pohodě?" zamýšlí se 51letý trenér, jenž vedl Plzeň přes 10 měsíců.

Podle něj si viktoriáni zřejmě mysleli, že všechno půjde samo. „Možná si v hlavách nastavili, že se jim při takovém náskoku nemůže nic stát, že v polovině jara bude hotovo. Není, oddaluje se to. Na druhou stranu, co by jiná mužstva dala za pětibodový náskok šest kol před koncem," doplňuje Pivarník, který si umí představit, jaká atmosféra nyní v Doosan aréně panuje.

„Pokud se v Plzni remizovalo venku, byla obrovská nespokojenost. Občas se nám to přihodilo. Teď je remíz a porážek hodně. Situace je pro Viktorku nepříjemná, v takové jsme tam nikdy nebyli. Ovšem mají to pořád vlastních rukách," dodává Pivarník.