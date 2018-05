Výhru v derby pečetil nádherným gólem, ale radostí Diviš neskákal

„Jsem rád, že jsem vstřelil takový gól, trefil jsem to neskutečně. Balón zaplaval a ve vzduchu se ani nehnul, zapadlo to tam skvěle. Ale zároveň mám smíšené pocity. Mrzí mě, že jsem nastoupil naposledy v základní sestavě ve druhém kole a od té doby nic," přiznal Jaroslav Diviš. Na uplynulé měsíce v dobrém vzpomínat nebude.

„Pro mě osobně je to těžká sezóna, ale pro Jablonec skvělá. Navíc jsme ve finále poháru a můžeme si zahrát o Evropu," poznamenal.

Od začátku utkání hrál v tomto ročníku jen v prvních dvou kolech, od té doby posbíral v nejvyšší soutěži pouhých 71 minut. „V zimní přípravě jsem se zranil a vyhrávalo se, takže je těžké se prosadit. Musím čekat. Ale už je to na mě dlouho, když jsem byl zvyklý hrát každý zápas," svěřil se 31letý Diviš, jenž do Jablonce přestoupil minulou sezónu v zimě ze Slovácka.

S trenérem si vše vyříkali

„Jsem rád, že nám tímhle gólem pomohl. Jarda Diviš je stále platný hráč kádru. Není to nic proti němu a také jsme si to vyříkali. Nedostával tolik příležitostí, ale z objektivních důvodů," vysvětlil jablonecký trenér Petr Rada. Jaroslav Diviš totiž promarodil kvůli svalovému zranění a problémům s kolenem většinu zimní přípravy.

„To musí zanechat nějaké stopy, myslím, že dva měsíce jsou hodně. Navíc soutěž jsme odstartovali poměrně dobře, to nebude sestavu měnit žádný trenér," dodal Rada.

Řekl si famózní trefou o základní sestavu? „Nemyslím si. Je to určitě na trenérovi. Každopádně jsem rád, že jsem dal o sobě zase vědět," pověděl Diviš. Velkou radost však poslal stoprocentně do rodiny své ženy, která pochází z Desné v Jizerských horách.

„Její příbuzní derby hodně prožívají, Liberec úplně nesnáší. Ona sama to však taky moc neprožívá. Je to určitě vyhecovaný, ale ne tolik, že bych Liberec jako někteří fanoušci Jablonce nenáviděl," připustil Diviš, který dokonce před osmi lety za Slovan hrál. „To byla taky kapitola, byl jsem tam sezónu... Z gólu jsem měl určitě radost, ale nechtěl jsem skákat do oblak a dělat salta. Prostě jsem to dal a jsem za to rád," uzavřel Diviš.