Český Gattuso, vzpomíná na Pergla jeho bývalý trenér

Jsou zprávy, kterým se ani nechce věřit. Sebevražda čtyřicetiletého fotbalisty Pavla Pergla mezi ně patří. „Jsem moc smutný. Dozvěděl jsme se o tom od manželky a hned začal listovat články. Je velká škoda, že v takových okamžicích nemáte vedle sebe někoho, kdo by vám to vymluvil,“ lituje trenér Jiří Kotrba, který bývalého hráče Sparty velmi dobře znal.

Chlap do nepohody. Pavel Pergl během utkání Sparty s Příbramí v prosinci 2005.

Hlídač hvězdy největší. Cristiano Ronaldo z Manchesteru United (vlevo) a Pavel Pergl ze Sparty během utkání Ligy mistrů na Old Trafford v listopadu 2004.

Odolný a obětavý fotbalista, z jehož práce těžily největší hvězdy týmu. Takový byl Pavel Pergl na trávníku. Tím neuvěřitelněji zní zpráva, že se ve svém bydlišti v Magdeburku oběsil. Údajně kvůli sporům s manželkou, s níž měl roční dcerku...

„Pavel nebyl Karlem Poborským nebo kanonýrem, zkrátka hráčem, na které fanoušci nejvíc vzpomínají. Ale mohl jsem se na něj vždycky spolehnout a přesně takové kluky v týmu potřebujete. Jako měl AC Milán svého Gattusa, my jsme měli Pergla," vzpomíná zkušený trenér Jiří Kotrba na společné působení v Příbrami a posléze ve Spartě.

„Pavel nebyl zdaleka jen bourač, byl i konstruktivní, takže splňoval nároky pro pohárovou Evropu. Uměl rány rozdat i přijmout, pro mužstvo by riskoval i své zdraví. Dokázal na hřiště vnést emoce, aby se soupeř soustředil víc na něj a klíčoví spoluhráči si trochu oddechli a našli si svou správnou chvíli. Přitom uměl všechno unést a ustát. Tím hůře se dá zprávě o jeho odchodu uvěřit," kroutí Kotrba hlavou.

Spartu a všechny fotbalové fanoušky zasáhla tragická zpráva. Pavel Pergl oblékal dres Sparty od svých deseti let a v prvním týmu odehrál 68 zápasů. Odpočívej v pokoji. #acsparta pic.twitter.com/CWrUMHKZSz — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 2. května 2018

Vysněná Itálie byla na dosah

Se Spartou získal Pergl dva tituly a zahrál si i v osmifinále Ligy mistrů. Právě pod Kotrbovou taktovkou v březnu 2004 přijeli Letenští po domácí plichtě 0:0 s AC Milán k odvetě na San Siro. Když tedy Jun ve druhé půli vyrovnal na 1:1, v tu chvíli do čtvrtfinále postupovala Sparta. Jenže nakonec prohrála 1:4.

„Doteď si vybavuji zděšení, které po našem gólu na San Siru nastalo. AC Milán byl obhájcem trofeje a my jasným outsiderem. Dokonce i kolega Ancelotti vyskočil z lavičky... Majitel klubu Košťál mi po odvetě řekl, že jsem moc riskoval, že výsledek 2:1 by vypadal líp než 4:1. Ale nebylo nač čekat, zkusili jsme to," líčí Kotrba vrcholný okamžik jeho a Perglovy společné kariéry.

Pro univerzálního hráče bylo přitom angažmá právě v Itálii vysněnou metou. Když už ho měl na dosah, sešlo z něj. Později si však Pergl zahrál i v Německu, Anglii, Izraeli nebo Švýcarsku.

Svými angažmá spoustu lidí překvapil

„Myslím, že Pavel spoustu lidí překvapil, jak dobrými angažmá prošel. Do Příbrami přišel s kontingentem hráčů z Drnovic, ale já ho chtěl už dřív. Na hřišti byl dříč, dělník, poctivý fotbalista. Cílevědomě si šel za svým, člověk ho nemusel kontrolovat ani mimo sportu. V 90. letech a na přelomu století přitom chování fotbalistů nebylo zdaleka ideální," připomíná Kotrba.

Ještě před třemi lety hrál Pergl za švýcarské Locarno, teď na jaře byl na soupisce divizní Velké Bíteše.

Během jediného roku se stal již třetím českým fotbalistou, který v cizině spáchal sebevraždu. Stejný způsob odchodu ze světa loni v dubnu zvolil František Rajtoral v Turecku, v květnu pak také jeho někdejší spoluhráč z plzeňské obrany David Bystroň ve Švýcarsku.

„Tragédie a ztráta, která se nedá vrátit. Je velká škoda, že v takových okamžicích nemáte vedle sebe někoho, kdo by vám takové řešení vymluvil," běduje Kotrba.