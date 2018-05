Dvořák přiblížil Vysočinu k záchraně. Zaskočila Slovan

Slovanu unikají evropské poháry, zato Jihlava na severu Čech po výhře 3:1 rázně vykročila za spasením. Fotbalisté Liberce se v utkání 27. ligového kola gólem do šatny dostali do zaslouženého vedení, ale inkasovaná branka Vysočinu probudila. Do druhé půle jako by nastoupil v bílých dresech zcela jiný tým, který během 22 minut rozhozený domácí celek šokoval třemi trefami.