Bod je pro nás s ohledem na vývoj zápasu plusový, míní olomoucký stoper Jemelka

Olomoucká Sigma v duelu 27. kola fotbalové HET ligy s pražskými Bohemians (1:1) vůbec nepůsobila jako tým, který bojuje o příčky zajišťující účast v pohárové Evropě. V první půli to vypadalo, jako kdyby do ní ani nechtěla. Začala vlažně, nebyla aktivní, scházel jí pohyb, chyběla agresivita. Výjimkou nebyl ani jindy bezchybný stoper Václav Jemelka. Marnost Hanáků v první půli právě on dovršil vlastním gólem.

Jak jste situaci, z níž Klokani skórovali, a která utkání výrazně ovlivnila, viděl?

Vracel jsem se dolů, bohužel hráč mě trefil do kroku a pověsil jsem to hezky.

V defenzívě jste tentokrát měli až příliš mnoho děr. Kdyby soupeř netrefil dvakrát tyč, nebo v jednom případě svého Martina Haška, mohlo to po vás skončit hodně zle...

První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Mají šikovné, moc rychlé hráče, kteří si to dávají dobře. Chodili za nás, a my s tím měli velké problémy. Ztráceli jsme jednoduché míče a z toho vyústili jejich nebezpečné brejky. Zaslouženě proto i vedli.

Chvílemi jste působili až bezradně. Místo, abyste na soupeře vlítli a dostali ho pod tlak, jste často vraceli míče gólmanovi Buchtovi. Proč?

Výborně nás obsazovali. Těžko se nám míče dávali nahoru. Pomáhali jsme si proto gólmanem a on pak posílal dlouhé míče dopředu. Jenže ty jsme neuhrávali.

Zaskočili vás tím?

Ne. Počítali jsme s tím, že na nás nalezou. Útočník Tetteh je nesmírně rychlý a má dlouhé nohy. Ti jejich malí, rychlí záložníci na nás byli také a my se s tím nedokázali vyrovnat.

Čím to bylo? Nervozitou z toho, že jste pohárové Evropě tak blízko?

Nevím. Těžko říct. Spíše ne. Alespoň já osobně jsem z toho nervózní nebyl. Prostě jsme nebyli kvalitní. Ze začátku nám to nelepilo a od toho se vše odvíjelo.

Jak reagoval trenér Václav Jílek v kabině o přestávce? Byl na vás ostřejší?

Ani ne. Apeloval, abychom nebyli nervózní a hráli svoji hru, což se nám po přestávce už dařilo. Zvedli jsme se, hráli dobře a z toho pramenilo vyrovnání. Možná jsme mohli zatlačit ještě více, ale bod je myslím spravedlivý.

Zachránil vám ho střelec posledních zápasů Jakub Plšek, když se prosadil bombou z přímého kopu nařízeného za faul pávě na vás. Byla to velká úleva?

Obrovská. Však také po zápase jsem mu děkoval, že to za mě trochu napravil.

Doma jste na jaře remizovali už potřetí. To asi hodně mrzí?

S Jihlavou a Karvinou určitě. Dnešní bod, vzhledem k tomu, se to mohlo překulit na obě strany, mohli jsme dostat druhý gól a asi by bylo po zápase, je pro nás velmi cenný. Dokonce si myslím, že je i plusový.

Boj o příčky zajišťující účast v evropských pohárech se vyrovnal. Jak to vnímáte?

Makáme dál, příště jedeme do Zlína a budeme tam chtít vyhrát. Pak si to rozdáme na Letné se Spartou a doma to snad zakončíme výhrou s Mladou Boleslaví. Uvidíme, na co to bude stačit.