Fanklub Eden skanduje: Vamos, Atlético! Slavii leží v Lyonu milióny

Poslední krok je ještě na nich. Již v sobotu si fotbalisté pražské Slavie mohou v repríze pohárového finále proti Jablonci pojistit druhé místo v HET lize. A potřebují, aby zbytek za ně zařídilo Atlético Madrid. Pokud Simeoneho družina ve finále Evropské ligy v Lyonu porazí Marseille, budou mít sešívaní pro příští sezónu jistotu startu v základní skupině EL. A před sebou samozřejmě pokus o postup do ještě lukrativnější Ligy mistrů.

Pokud jde o přenášení energie na dálku a fandění u televize, jednoho velkého experta v Edenu mají.

„Loni jsem se Zlínem vyhrál domácí pohár a pak musel ve finále Evropské ligy fandit Manchesteru United, aby nám zajistil postup přímo do skupiny," usmívá se obránce Jakub Jugas. „Dobře to dopadlo, takže doufám, že se historie bude opakovat... Třeba kluci něco vymyslí a budeme Atlétiku fandit společně," dodává stoper.

Příjemná novinka pro českého zástupce

Proč je vlastně Slavia na výsledku finále v Lyonu tak závislá?

Na druhý celek HET ligy bude čekat druhé nebo třetí předkolo Ligy mistrů. Lákavější je pochopitelně druhá možnost. Stříbrný tým české ligy potřebuje, aby vítěz Evropské ligy postoupil do LM i přímo ze své domácí soutěže. Tuto podmínku jistě splňuje španělské Atlético Madrid. Naopak druhý finalista Olympique Marseille ve francouzské lize ne.

„Vedení vývoj v důležitých soutěžích hodně sleduje. Již před semifinále jsme dostali instrukce, ať fandíme Atlétiku," culí se trenér Jindřich Trpišovský.

Kvalifikovat se až do 3. předkola Ligy mistrů je navíc letos o to lákavější, že vypadnutí z něj v nemistrovské části znamená automaticky vstupenku přímo do základní skupiny Evropské ligy, která garantuje zisk minimálně 70 miliónů korun.

Jedná se o novinku proti minulým sezónám, kdy tým vyřazený ze 3. předkola LM musel ještě absolvovat nástrahy play off Evropské ligy.

Trpišovský obdivuje Simeoneho

„Výsledek finále nám může zajistit příjemný bonus. Já bych ale Simeonemu fandil stejně, líbí se mi jeho náročný styl hry," netají se Trpišovský obdivem ke kouči Atlétika.

Červenobílé každopádně čeká napínavá podívaná.

„Myslím, že ve středu budeme koukat všichni společně. Budeme určitě Atlétiku fandit a doufat, že finále pro nás dopadne dobře," těší se záložník Jan Sýkora.

Slavia je pochopitelně teoreticky dál ve hře o titul, který českému šampiónovi zajistí přímý postup do Ligy mistrů a pohádkových 380 miliónů korun.

Dvě kola před koncem však po pondělní výhře 2:0 na Dukle ztrácí na vedoucí Plzeň čtyři body. A v zázrak sešívaní moc nedoufají.

„Když koukáte úplně vysoko, může vám něco utéct mezi prsty. Jsou věci, které neovlivníte. A Plzeň má dva pokusy," uvědomuje si trenér Trpišovský.