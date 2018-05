Obránce Zelený pomáhal proti Slavii i v bráně! Mám instinkt se tam při frmolu cpát, smál se

Jak se teď cítíte?

Máme obrovskou radost. I vzhledem k tomu, že ostatní zápasy nám nahrály tím způsobem, že v posledním kole to máme ve vlastních rukách. Je to úplně super! Myslím, že to nikdo nečekal a v první půli jsme překvapili všechny, možná i sami sebe tím, že jsme vedli 3:0. Ve druhé se to sice vyrovnalo. Trochu utrpěl i fotbal, když ani jeden tým nehrál po zemi kombinačně a spíše se to nakopávalo tam a zpátky. To jsem ale trochu odbočil, že? (směje se) Každopádně jsme šťastní.

Třetí místo máte blízko, ale nemyslíte i na druhé? Pokud v posledním kole porazíte Slovácko a Slavia padne v Teplicích, díky lepším vzájemným zápasům ji přeskočíte.

Pomýšlet na něj můžeme, v tuhle chvíli by to samozřejmě znamenalo kvalifikaci Ligy mistrů. Ale myslím si, že pro nás by bylo neskutečné i třetí místo. Už s ním budeme spokojení. A kdyby vyšlo druhý, to by byla už úplná třešnička na dortu.

Proti Slavii jste suploval i gólmana, že? Ve druhém poločase jste dvakrát pomohl Vlastimilu Hrubému.

(usměje se) Ani nevím proč, ale občas mám instinkt cpát se do brány, když je před ní nějaký podobný frmol. A teď mě tam kluci dvakrát našli. On by to možná jednou Vlasta i měl, ale když už jsem tam byl, jsem rád, že mě to trefilo a že jsem míč mohl odkopnout pryč.

Poděkoval vám?

Ani nevím, abych řekl pravdu... Při zápase ne a po něm nejspíše také ne. Ale to je přeci samozřejmost, že když tam není jeden, zaskočí za něj druhý.

Ostatně děkovat musíte i vy Hrubému, který toho spoustu pochytal. Jak velký podíl má na výhře?

Určitě velký. Myslím, že jsme měli i štěstí, že se střely dobře ztečovaly na pozice, kde byl a mohl to chytit. Ovšem samozřejmě nás hlavně ve druhé půli několikrát podržel. Určitě na tom má velký podíl.

Je to pro vás dokonalá odplata za prohrané finále domácího poháru?

Možná bych to bral obráceně, kdybychom vyhráli pohár a měli bychom už jistotu. Ale když to vyšlo takhle a můžeme se dostat do pohárové Evropy, jsem rád, že to je i takhle.