Mrzí mě neproměněná šance, řekl navrátilec Holenda po prohře Dukly v Boleslavi

Jak jste se cítil během duelu dvou celků se záchranářskou jistotou?

Nastoupil jsem asi po pěti nebo šesti kolech. Minule jsem stál kvůli čtyřem žlutým kartám. Návrat je složitější, protože herní kondice hráči schází. Uvidíme, co mi řekne trenér, jak jsem to odehrál.

Co chybělo Dukle k remíze?

Škoda že jsem neproměnil šanci ve 45. minutě. Byla tam hrozná náhoda, že míč neprošel do sítě. Domácí asi ani neví, jak to odvrátili. To se stává, měli jsme i další příležitosti, které jsme v konečné fázi nevyřešili. Zápasu by nejspíš odpovídal nerozhodný výsledek. Utkání nemělo bůhvíjak vysoké tempo a dalo se tady bodovat.

Na začátku utkání jste přečkali penaltu Mladé Boleslavi. Pomohlo vám to?

Asi moc ne, když jsme prohráli 0:1.

Jak hodnotíte účinkování Dukly v sezóně?

V předešlém kole jsme se zachránili. Vždycky mužstvo hraje to, na co má. V dané fázi jsme asi na víc neměli. A podle toho vypadala předvedená hra i výsledky.

V závěrečném kole hostíte už mistrovskou Plzeň, s níž jste jako hráč získal dva tituly. Co od zápasu očekáváte?

Oba celky mohou hrát bez zábran. Věřím, že to bude hezké utkání a všichni si to užijí a rozloučíme se s ligou důstojně. Nejlepší by bylo domácí vítězství.

Jak vnímáte další úspěch Plzně?

Už dříve jsem v rozhovorech říkal, že klukům titul přeji. Na podzim si udělali dost velký náskok. V poslední době si to trochu zdramatizovali, ale ten potřebný krok udělali v sobotu a je to pro ně jistě fajn.

Jste s bývalými plzeňskými spoluhráči v kontaktu?

Občas si s někým napíšu, ale úplně vztahy neudržuji.