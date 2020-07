Čech vyhlíží hokejovou sezonu: Snad bude kalendář přívětivý a budu chytat více

A protože je nyní hokejovým gólmanem s chutí se zapojil do charitativního projektu Saves Help, v němž brankáři za své zásahy posílají na transparentní účet desetikorunu. Čech přispěl pěti tisíci korunami. „Jako kluk jsem chtěl stát v hokejové brance, proto jsem měl k hokeji vždycky blízko. V posledních letech kariéry jsem hokejové prvky přidával i do fotbalového tréninku, abych si přípravu oživil. Nebylo proto asi tak velkým překvapením, že jsem se po konci kariéry k hokeji vrátil," říká Čech, jehož dětským vzorem byl legendární Dominik Hašek.

I proto nyní nosí na dresu číslo 39. „Chytal za Pardubice, nároďák. Všechno svým osobitým stylem pochytal. I kvůli němu jsem chtěl hrát hokej. Na své masce mám Haškovu podobiznu jako připomínku, jak u mě láska k hokeji vznikla. I když jsem pak hrál fotbal, stále jsem ho sledoval," připomíná devítinásobný nejlepší fotbalista České republiky.

Hokej by drahý, proto šel Čech na fotbal

Fotbal dostal před hokejem přednost z prozaických důvodů. „Hokej byl finančně hodně náročný, tam se to zlomilo ve prospěch fotbalu. Táta mě odvedl na fotbal a oprostil se od toho, aby musel kupovat hokejovou výstroj, čímž by zatížil domácí rozpočet. K fotbalu stačily kopačky," vzpomíná s úsměvem plzeňský rodák.

Petr Čech v hokejové brance Guildfordu.

John Uwins, Guildford Phoenix

Hokej ale rekordman v počtu reprezentačních startů z hlavy nedostal. „Oba sporty jsem měl rád stejně. Ale fotbal už měl přednost. Stejně jsem ale jak v Plzni, tak později v Blšanech chodil alespoň hrát hokejbal. Hokej se mnou zůstal a v posledních letech fotbalové jsem ho zapojil i do přípravy," říká Čech.

Loni výjimečný fotbalový gólman ukončil kariéru a vrátil se do Chelsea, kde se stal sportovním ředitelem klubu. A ve volném čase se věnuje hokeji. Chytá ve čtvrté anglické lize. „Díky koronaviru skončila sezona ve chvíli, kdy jsme vyhráli dlouhodobou část. Pohár ale máme, protože v Anglii se dává samostatně pohár za dlouhodobou část a samostatně za play off. O to jsme přišli, což nás mrzelo, protože ten tým vypadal dobře a věřil jsem, že bychom to mohli vyhrát a jít o ligu výše. Možná postoupíme i tak, ale zatím není jisté, jak to vlastně bude," vykládá Čech, jenž odchytal šest soutěžních utkání s úspěšností zákroků 93 procent.

Petr Čech se při svém debutu v hokejové brance Guildfordu zaskvěl při nájezdech.

John Uwins, Guildford Phoenix

„Chtěl bych v příští sezoně odchytat více zápasů, ale jasná priorita pro mě práce pro Chelsea. Uvidím, snad ke mně bude kalendář zápasů přívětivý," přeje si gólman, jenž díky své popularitě přivábil k hokeji spoustu fanoušků.

Čech v Anglii k hokeji přitáhl pozornost

„Probíralo se to ve všech světových mediích, lidé z okolí najednou zjistili, že i tady se hraje hokej. I několik spolupracovníků s Chelsea se přišlo podívat, protože je zajímalo, co to vlastně dělám," usmívá se Čech.

Na své letní fotbalové škole pravidelně vítal Petr Čech téměř stovku dětí.

Vlastimil Vacek, Právo

Přestup do hokejová branky byl signálem pro reprezentačního gólmana Šimona Hrubce, aby do Anglie zatelefonoval a nováčka v hokejové brance zlákal k projektu Saves Help, který pomáhá lidem v nouzi. „Dlouho jsem se nerozmýšlel. Líbí se mi, jak Saves Help funguje. Všichni členové mohou navrhovat, kam vybrané peníze půjdou a konkrétně mířit pomoc. Skvěle to funguje a jsem rád, že toho mohu být členem," říká Čech.

Hokejoví brankáři mezi sebou letos vybrali 397 066 korun. Čtyřem dětem z Třinecka rozdělili na léčbu od 30 do 45 tisíci korunami. Další peníze ještě v tomto roce rozdělí.