Finové mají v nominaci na EHT osm nováčků

Osm nováčků zařadil do nominace na Channel One Cup do Tampere, Moskvy a Petrohradu trenér finských hokejistů Jukka Jalonen. V kádru je i mistr světa z roku 2011 z Bratislavy útočník Jani Lajunen z Lugana. Medaile z velkých akcí mají také bek Juuso Hietanen z Dynama Moskva a útočníci Petri Kontiola z Jaroslavle a Jere Sallinen z Örebra.