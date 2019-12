Titul? Věřil jsem letos, říká Jágr. S esy to ale neklaplo. Řeší zabijácké téma, Slovenky i vášeň

Přiznal též, že v týdnech před sezonou měl mohutné ambice, jeho plán ale dostal značné personální trhliny. „Věřil jsem, že se to (titul) povede letos (v téhle sezoně), ale může se stát, že spadneme, ale to je sport," říkal fandům přes Facebook a své úvahy alespoň zčásti rozšířil.

„Kdyby zůstal Tomáš Plekanec a povedlo se domluvit s Romanem Červenkou, věřil bych, že se to může podařit, bohužel ani jeden nevyšel," posteskl si, ale zachovával optimistickou linii, ač Kladno se nachází na dolních příčkách tabulky. „Musíme to umlátit sami."

Řeč přišla na všechno možné. I na aktuálně módní souboje v klecích, úvahy o taktice, provokování soupeře s cílem, aby projevil emoce a ztratil energii...

Uplatnil by něco podobného, kdyby se ocitl v roli bojovníka? „Nevím, záleží, kolik je ti let. Když je ti osmnáct, dvacet máš to postavené na sebevědomí. Já nebyl jinej... Větší sráč než všichni dohromady, absolutně jsem o sobě nepochyboval, nebyla šance, abych si nemyslel, že jsem absolutně nejlepší, měl jsem spoustu nepřátel, ale posunulo mě to, kam mě to posunulo.

Ale já sám sebe bych trénovat nemohl," filozofoval. Do ringu s Véghem by ale i přes sebevědomí nešel. „Nikdy..."

Odmítl, že by jeho protahování působení za mořem bylo nedůstojné. "Snažil jsem se (hrát NHL), dokud jsem mohl. Bohužel jsem se zranil. Nemusím si vyčítat, že jsem to vzdal brzo, šel jsem na hranu, dýl jsem tam být nemohl," pravila sedmačtyřicetiletá hokejová ikona.

Připustil jen lehké ťuknutí do aktuálního tématu zvaného ´Románek se slovenskou tenistkou Hantuchovou´.

"Mám rád holky z Československa," reagoval na dotaz, jak se mu líbí Slovenky. Které dívky jsou podle něj nejhezčí. „Slovanský typy, je jedno jestli Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Česko, Slovensko, ale třeba i z bývalé Jugoslávie."

Nemá zatím jasno, kde a s kým bude trávit Vánoce? „Jsou za dveřma, ale nevím. Sám nechci... Ještě to musíme vymyslet. S rodičema? Se sestrou, synovcem?" Anebo přece jen s Hantuchovou? Každopádně u jedné z tuzemských kanceláří lze vsadit i na to, že vztah sportovního páru skončí svatbou.

Má Jágr svátky coby stále aktivní hokejista, který o Vánocích často i hraje, vůbec rád? „Měl bych je radši, kdyby je trávil v Česku, ale od třinácti let jsem i na Vánoce cestoval. Pak přišla NHL, na 24. a 25. tam je sice volno, ale jinak se kolem nich pořád hraje. Lidi mají volno a chtějí se bavit."

Probudí se v něm ale možná nebezpečná vášeň - jídlo. „Hlavně sladký má rád, to je můj zabiják, když hraju není problém, ale jak nehraju..."

A jaký je coby kupec dárků? „Hodně špatnej. Jakmile se někde objevím, nemám klid na nakupování. Snažím s každým vyfotit, podepsat a najednou zjistíš, že tam jdeš za nějakým účelem. a nemáš šanci ho splnit."