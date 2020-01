Sváteční střelec Musil byl šťastný, že pomohl dvěma body k výhře

Musil v deváté minutě po akci Wojtka Wolského otevřel z dorážky skóre. "Wolski to tam výborně udělal. Já už jsem pak musel jen trefit prázdnou branku, ale samozřejmě to byl důležitý gól. Nám se to povedlo, udělal tam výbornou akci a já už jsem, jak říkám, musel trefit prázdnou bránu. Jak je vidět, je to výborný hráč (Wolski)," řekl Musil.

Trefil se poprvé od 7. dubna, kdy ve třetím semifinále play off pomohl rovněž gólem a asistencí k vítězství 3:2 v Plzni. V předešlých dvou sezonách se účastník loňského mistrovství světa zapsal v základní části mezi střelce vždy pouze jednou, což nyní také splnil, ale soustředí se především na svou roli, v které je platný.

"Hraju zápas od zápasu, snažím se zlepšovat svůj výkon. Vím, že to není úplně moje část hry. A vím, jak musím hrát, abych přispěl k tomu, abychom vyhrávali," uvedl Musil, který měl ale po vstřelené brance na ledě velkou radost. "Určitě to vždycky potěší, když to jednou padne do branky. Je to radost, člověk to nezažívá moc často. Každý gól je pěkný."

Asistenci si připsal ve 33. minutě, kdy nahodil puk na Gašpera Krošelje a Erik Hrňa následně z otočky skóroval. "Je to spíš takové, že to někdy přijde a někdy ne," komentoval svůj příspěvek autor 12 bodů z 35 utkání v sezoně.

V Mladé Boleslavi načali Oceláři sérii čtyř zápasů venku, která bude pokračovat v pátek v Plzni, v neděli v Kladně a v úterý v Brně. "Jsou to důležité tři body. Na konci jsme hráli hodně oslabení, ale ubojovali jsme to a nakonec jsme to dotáhli k vítězství," pochvaloval si Musil.

Třinec po návratu ze Spenglerova poháru z konce prosince, kde si zahrál finále, i v šestém utkání bodoval a popáté vyhrál. "Myslím, že jenom na tohle se nemůžeme dívat. Bereme zápas od zápasu a musíme furt pokračovat v tom, jak hrajeme. Když budeme hrát naši hru, tak si dáváme šanci v každém zápase vyhrát," řekl Musil.

K úspěšné sérii podle něj pomohl nejen turnaj v Davosu. "Vrátili se i důležití hráči. Ofenzivní hráči, kteří něco vytvoří v útoku. Pomohlo to," podotkl Musil, který ani nezaregistroval, že utkání sledoval i asistent trenéra české reprezentace Robert Reichel.

"Ani jsem nevěděl, že tady byl. Soustředím se jen na zápas. Musím se pořád zlepšovat a jedině tím, když takhle budu hrát, tak je jediná šance se do reprezentace dostat," dodal Musil.