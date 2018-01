Mladá Boleslav uspěla ve Zlíně a dosáhla na čtvrtou výhru v řadě

Diváci sledovali v první třetině vyrovnaný hokej. Domácí se v 11. minutě dostali do vedení díky trefě Šťastného, který svou střelou na bližší tyč překvapil Maxwella. Za necelé dvě minuty ale bylo vyrovnáno. Při přesilovce se stoupl před branku vysoký Urban, který Kašíkovi zastínil výhled a navíc dokázal úspěšně tečovat střelu Klepiše.

V prostředním dějství se domácím naskytla ideální možnost získat zpět vedení. Nejprve putoval na trestnou lavici Lenc, načež čtyři minuty za vysokou hůl vyfasoval Hanzlík. Během 83 sekund hry pět na tři se Berani ani neusadili v útočném pásmu a při následné pokračující téměř tříminutové hře klasické výhodě musel Maxwell zasahovat jen proti jedné střele od modré čáry.

A tak přišel trest. Ve 34. minutě vypálil od mantinelu Eminger, jehož ránu tečoval obránce Řezníček mimo dosah svého brankáře. Vyrovnat mohl Popelka, ale proti jeho ráně se Maxwell včas přesunul.

Ve třetí části už měla Mladá Boleslav navrch. Orsava s Klepišem měli dobré šance, v gól je ale neproměnili. Do další příležitosti se dostal Valský po chybném vyjetí Kašíka, ani on však neuspěl. Bezzubí Zlín už nic nevymyslel. Naopak výsledek dovršil do prázdné branky Orsava.