Ujčík pěl chválu na brankáře Růžičku: Byla to one man show

Uplynulý souboj obou celků v Chomutově vyzněl výsledkově jednoznačně pro Mladou Boleslav, která vyhrála 5:2. „Zápas bych nazval jako one man show našeho brankáře Jana Růžičky. Vychytal neskutečné šance, jemu můžeme děkovat za potřebné tři body," vysekl poklonu mladému gólmanovi mladoboleslavský asistent trenéra Viktor Ujčík. „Vezeme vítězství a už nám ani teoreticky nehrozí baráž. V Chomutově jsme uspěli, ale vzpomínám si, že podobné zápasy jsme zažili i z druhé strany. Tlačili jsme soupeře, přestříleli ho i přehráli, ale nedokázali jsme dát góly. Takže při celkovém účtování nás to stálo spoustu bodů v základní části. Umím se proto vžít do pocitů chomutovských trenérských kolegů i hráčů," přemítal Ujčík.

V boleslavském táboře převládalo jasné hodnocení sezóny. „Jsme rádi, že to v Chomutově takhle dopadlo a jsme zachránění a nebudeme hrát ani baráž. Všichni jsme si oddechli. Zároveň to nebyla sezóna, jakou bychom si dali za rámeček," vystihl náladu v kabině Ujčík.

Zatímco Boleslavští si už mohou odškrtnout splnění aktuálního úkolu, na chomutovské straně panovalo rozčarování. Zklamaný byl nejen hlavní kouč Vladimír Růžička, někdejší Ujčíkův spoluhráč z elitní formace pražské Slavie, ale i asistent trenéra Jan Šťastný. „To, co jsme předvedli, byla doslova tragédie. Je to neomluvitelné. Říkali jsme si, jak bychom měli hrát v play out, což není vůbec jednoduchá soutěž, a znovu opakuji, že proti Boleslavi to byl hrůzostrašný výkon," nechápal Šťastný totální selhání mužstva. „Počínali jsme si jako žáci. Věřili jsme, že budeme mít klid pro zbývající tři kola. Takhle se nedá nic dělat, než se připravit na páteční zápas v Boleslavi, abychom se tam pokusili uhrát vítězství," uvažoval.