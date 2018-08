Jágrův bývalý klub se stěhuje ze Sibiře!

Vedení sibiřského klubu v posledních dnech intenzivně řešilo tři varianty. Kromě Balašichy připadal v úvahu i sibiřský Krasnojarsk nebo Mytišči vzdálené dvacet kilometrů od ruské metropole. Nakonec ale padla volba na Balašichu,

„Je to pro nás ta nejlepší volba. Pro Moskevský region hrálo hned několik faktorů," prohlásil předseda představenstva Avangardu Alexandr Krylov. „V Moskvě žije spousta našich fanoušků - ať už ti narození v Omsku nebo Moskvané, kteří klubu fandí z rodinných tradic. To v Krasnojarsku je počet našich příznivců extrémně malý," pokračoval.

Jen jedenáct let stará Balašicha Arena s kapacitou pro 5500 fanoušků je navíc způsobilá pro KHL, vždyť mezi lety 2008 až 2010 v ní tuto soutěž hrál HC MVD Balašicha, než v roce 2010 sloučením s moskevským Dynamem zanikl.

Třetím plusovým bodem pro nový azyl je pak logistika. Let z Omsku do Moskvy zabere něco přes tři hodiny, do Krasnojarsku by to bylo ještě o dvě hodiny více.

„V Krasnojarsku bychom navíc mohli hrát jen do začátku play off, protože 2. března v jeho hale začíná univerziáda. Nabízelo se ještě Mytišči, jenže v jeho hale hrají Euroligu basketbalisté Chimki. Vzhledem k našlapanému kalendáři KHL by nebylo možné umístit do jedné arény dva kluby z různých sportů," vysvětluje Krylov.

Zatím není jasné, jak dlouhou dobu Omsk v azylu stráví. Vše se bude odvíjet od rozsahu rekonstrukce Areny Omsk, která prý má být nákladná. Vyloučeno není ani zbourání haly a postavení zbrusu nové. Krylov ale fanoušky Avangardu ujistil, že klub, za který dříve nastupovala řada českých hokejistů včetně Jaromíra Jágra, Pavla Patery, Tomáše Vlasáka či Martina Procházky, se do Omsku „vrátí co nejdříve to bude možné".