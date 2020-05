Miliony pro Jaškina? Zaslouží si je, tvrdí největší hvězda ligy

Šipačov si vydělá podle ruských médií v příští sezoně KHL 120 milionů rublů (asi 42 milionů korun). „V klubu jsem maximálně spokojený, na ledě trávím hodně času a věřím, že budeme hrát zase skvělý hokej," hlásí momentálně největší hvězda KHL.

V minulé sezoně byl hráči zvolen nejlepším hokejistou soutěže, z čehož měl velkou radost. „Jsem za to rád, lichotilo mi to. Ale taky překvapilo. Já dával jako nejlepšího Sergeje Mozjakina," dodává s úsměvem.

A co jeho český parťák z útoku Dmitrij Jaškin? Ten je druhý ve finančním žebříčku pro příští sezonu (vydělá 95 milionů rublů - asi 33 milionů korun), v minulé sezoně mu vyfoukl, podle některých ruských médií nespravedlivě, cenu pro MVP Kontinentální ligy. Novináře zajímalo, zda si na cenu nedělal zálusk právě Šipačov. „Určitě nejsem uražený kvůli tomu, že jsem nevyhrál. Rozhoduje komise a podle statistik," tvrdí útočník.

Odpovědí novináře zjevně neuspokojil, a tak přišla poznámka, že bez takového centra, jakým je Šipačov, by český útočník tolik střelecky nezářil. „Dima je silný, hrál v NHL, je skvělé, když s ním můžu nastupovat. Fungovalo to výtečně. Jen trenér není spokojený. Pořád nám říká, ať spolu ještě víc mluvíme, pak to bude ještě lepší," usmívá se Šipačov a jedním dechem dodává, že ho s Jaškinem pojí přátelství.

„Baví se naše manželky, bavíme se i my dva. Jezdíme na výlety, trávíme společně docela dost času. V životě třeba nemáte tolik blízkých přátel, ale vážně můžu říct, že Dima mezi ně patří," odmítá Šipačov rivalitu mezi hvězdami.

„Takových přátel, jako je on, mám v životě jen velmi málo. Jsem moc rád, že zůstal v klubu, je to velké plus pro Dynamo. Hrozilo totiž, že se vrátí do NHL, ale on se rozhodl zůstat," míní Šipačov.

Je přesvědčený o tom, že si milionový kontrakt český útočník zasloužil. „V tomhle směru je to všechno naprosto v pořádku. Máme hodně silný tým. Pořád je to ale jen teorie, teď musíme hodně a tvrdě trénovat. A pak to celé potvrdit na ledě v soutěži. Naším úkolem bude hrát o vítězství v Kontinentální lize."