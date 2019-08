The 2020 #IIHFWorlds schedule is out! Host Switzerland will open vs Russia on an exciting opening day! Full schedule and new ticket information: https://t.co/CcHG8bd0B5 #IIHFWorlds #hockey #icehockey #eishockey #hockeysurglace #hockeysughiaccio #ishockey #хоккей #hokej #jääkiekko pic.twitter.com/50622b2SaU