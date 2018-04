Antoš: Některá jména v nominaci mě zarazila. Vyřadit Frka? Zvláštní rozhodnutí

Můžete být konkrétnější?

Hlavně jde o beky, kde ale v současné chvíli nemáme moc na výběr. Některé naše obránce nicméně nepovažuju za extratřídu, aby měli jet na mistrovství světa. Chápu, že Jandač nemá moc na výběr a musí vzít někoho z těch, kteří mu zbyli. Třeba Sklenička teď v Euro Hockey Tour strašně moc chyboval, a i když dal gól, potřebuje ještě minimálně rok nebo dva, aby se stal extratřídou.

Když Hradec Králové vypadl v semifinále extraligového play off, Jandač prohlásil, že o žádného hráče Mountfieldu nemá zájem. Nakonec i kvůli zranění jiných beků povolal Pláňka s Pavlíkem a první jmenovaný nakonec jede na šampionát. Rozumíte tomuto kroku?

Něco se řeklo a něco jiného udělalo. Pro mě prostě Pláněk, Sklenička nebo Moravčík ještě nejsou obránci pro mistrovství světa. Opakuju ale, že Jandač opravdu neměl moc na výběr a někoho vzít musel. Nejsme totiž jako Švédové, jejichž obránci jsou schopni střílet v přesilovkách góly jako na běžícím pásu. Ale třeba nakonec obrana bude fungovat.

Podle čeho tak soudíte?

Mám dobrou zkušenost s Jardou Špačkem, z beků vždycky dokáže dostat maximum. Pokud si tedy dané obránce vybral, věřím mu, že to nakonec zvládnou. Jsem na to zvědavý.

Pojďme do útoku. Co říkáte na opomenutí osmnáctiletého Filipa Zadiny?

Do poloviny zápasů, dokud měl energii, hrál dobře. Jenže pak odpadal. Kdyby Jandač nevzal další mladíky Nečase s Chytilem, asi by Zadinu nominoval. Takhle ale chápu, že se na něj nedostalo.

A vyřazení Martina Frka, jenž si v sezóně vybojoval trvalé místo v Detroitu?

Trenéři řekli, že to od něj v Euro Hockey Tour nebylo ono. Frk má ránu, nezdálo se mi ale, že by mu spoluhráči dobře připravovali puky, aby je mohl solit na bránu. Není náhoda, že se prosadil v Detroitu, protože vždycky říkám, že v zámoří se moc nepletou.

Vy byste tedy Frka vzal?

Neumím si představit, jak chce Jandač složit útoky. Dvě tři lajny se poskládat dají, ale když odmítnete kluka z NHL, je to takové zvláštní. Jandač asi chce hrát rychlý bruslivý hokej, k čemuž se mu více než Frk hodí Tomáš Hyka. Nicméně je pro mě překvapení, že Frka pošle Jandač po vyzkoušení pryč a Hyku vezme na šampionát bez zkoušky. Zvláštní, ale je to trenérova volba. Když se týmu nebude dařit a hra nebude mít hlavu a patu, můžeme ho kritizovat. Teď bych ale Jandače necupoval, svým hráčům věří.

Jak zásadní je příjezd Tomáše Plekance, jehož čeká už jedenácté mistrovství světa?

Samotného mě překvapilo, že Pleky po loňském šampionátu, který mu nevyšel, letos znovu kývnul. Pro mužstvo bude velkým přínosem.

Hlavně bude tím správným lídrem v šatně, že?

Přesně tak. Má obrovské zkušenosti a ostatní k němu budou v kabině s úctou vzhlížet. Když něco řekne, spoluhráči si to vezmou k srdci. Mladí hráči potřebují ukázat, co je dobré a co špatné. Trochu něco jiného je totiž vztah trenér-mladší hráč a starší hráč-mladší hráč. Pokud je ten starší rozumný a není rapl, dokážou od něj ti mladší přijmout rady, které by od trenéra třeba ani nepřijali.

Překvapilo vás, že post třetího brankáře trenéři nakonec svěřili Dominiku Hrachovinovi? Ve Finsku sice chytá výborně, letos dotáhl Tapparu Tampere ke stříbrným medailím, v národním týmu je ale nevyzkoušený.

Překvapilo, ale nominaci jsem mu moc přál. Dlouhodobě to je totiž gólman, kterého všichni přehlížejí. A najednou jede jako trojka na šampionát. Do brány se sice nejspíš nedostane, při trénincích ale aspoň zjistí, jak to v nároďáku chodí, což bude skvělá zkušenost.

Co bude na šampionátu nejdůležitější, aby Češi měli naději na úspěch?

Jak se povede brankářům Francouzovi s Rittichem. Jestli dokážou přechytat svoji obvyklou formu, jestli budou ještě lepší, než si kdokoliv vůbec může myslet. Budou muset všem vyrazit dech a zavřít bránu. Tak jako se to před osmi lety povedlo na zlatém mistrovství světa Tomáši Vokounovi.

Po Švédských hrách, na nichž tým neuhrál ani bod, Jandač prohlásil, že všechno zlé je pro něco dobré a „dostat včas na hubu není na škodu". Vidíte to podobně?

Je asi jediné pozitivum, že jsme dostali facku už teď. Žádné další dobré věci se nedaly najít. Nebyli jsme schopní konkurovat, bylo to ostudné. Celkově jsme ale na Euro Hockey Tour skončili druzí, což už tak špatné není.

To rozhodně ne, jenže není až alarmující, že zatímco před týdnem mužstvo vyhraje Carlson Hockey Games, tak o týden později, když soupeře posílí hráči z NHL, už nás týmy jasně přehrávají?

To je pravda. V současné chvíli prostě český hokej nemá dostatečnou konkurenci. V této sezóně nastoupilo v NHL alespoň do jednoho zápasu skoro devadesát Švédů. My jsme zaspali a minimálně dalších deset let budeme rádi, když se každým rokem v NHL uchytí jeden dva další hokejisté. A to nemluvím o tom, aby to byl třeba další Pastrňák.