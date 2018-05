Výborná zpráva, Pastrňák s Krejčím chtějí na MS! Hertl se omluvil

„V pondělí jsem mluvil s generálním manažerem Bostonu Donem Sweeneym, který mi sdělil, že ve středu budou mít výstupní zdravotní prohlídky. Oba ale projevili zájem reprezentovat, a pokud lékařskou kontrolou projdou, v což doufáme, připojili by se k národnímu týmu," prohlásil v pondělní večer v Kodani generální manažer českého národního týmu Jiří Fischer.

Pakliže by Boston, který vypadl ve čtvrtfinále play off NHL s Tampou Bay, svá česká esa na šampionát uvolnil, zatím neexistuje přesný termín, kdy by se Pastrňák s Krejčím k národnímu týmu připojili. „Při cestě ze Severní Ameriky do Evropy ztrácíte kvůli časovému posunu víceméně celý den. S ohledem na rozběhnuté mistrovství světa to není úplně ideální, ale Davidové jsou hráči nejvyšší světové úrovně, a když se k nám připojí, budeme nadšení," říká Fischer.

„Nebudeme na ně za každou cenu tlačit, aby přiletěli každým okamžikem. Až budou chtít, tak přijedou. Budeme na ně čekat s otevřenou náručí," přiznal generální manažer nároďáku.

Hertl nepřiletí, avizoval to dopředu

Jednadvacetiletý Pastrňák zažil svou nejpovedenější sezónu v NHL, když v základní části nasbíral 80 bodů a po Jakubu Voráčkovi byl druhým nejproduktivnějším Čechem. V play off pak havířovský rodák zaznamenal v 12 duelech 20 bodů a v tabulce produktivity mu patří třetí příčka.

Pastrňák startoval už na loňském a předloňském šampionátu, na nichž český tým pokaždé vypadl ve čtvrtfinále, v roce 2016 si zahrál i na Světovém poháru. V reprezentaci má bilanci tří branek v 25 duelech.

O jedenáct let starší Krejčí zažil MS v letech 2008 a 2012, z něhož má doma bronzovou medaili. Zahrál si i na olympijských hrách 2010 a 2014. Ve 29 utkáních za národní tým skóroval šestkrát.

Na MS světa se naopak trenér Jandač bude muset obejít bez útočníka Žraloků Tomáše Hertla. Tomu v klubu skončila smlouva a v létě jej čeká vyjednávání o nové. „Už před startem play off NHL mi na rovinu řekl, že i kdyby se San Jose vypadl dřív, tenhle rok reprezentovat nebude. I kvůli tomu, že v minulosti si často prošel úrazy nebo jinými zraněními. Plně to respektuju," uvedl Fischer.

V případě příjezdu Pastrňáka s Krejčím a jejich zapsání na soupisku by pak na ní zbývalo poslední místo pro hráče do pole. „Pokud se Pastrňák s Krejčím připojí, rádi bychom všechna tři místa zaplnili najednou," nastínil Fischer.

S národním týmem v Kodani zatím pouze trénují obránce Krejčík a útočníci R. Hanzl, Šťastný a M. Kaut. Fischer ale nechtěl prozradit, jestli by poslední místo zaplnili bekem nebo forvardem. „Představu máme, ale záležet bude i na tom, jak se v úterý ráno bude po zranění cítit Nečas. Kdyby mohl večer hrát, nastoupili bychom s dvanácti útočníky. Pakliže by nebyl schopen, museli bychom to řešit. Bylo by na trenérech, jestli bychom zase nastoupili s jedenácti útočníky jako v neděli proti Švédům. Od zdravotního stavu se pak bude odvíjet i dopisování na soupisku," dodal Fischer.