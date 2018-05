NAD(H)LEDEM: Oslabení? Vůbec nám nejdou, kolem brankoviště jsme pasivní, říká Bednář

První třetina byla díky množství vyloučení z naší strany špatná. De facto jsme se v ní nedostali do hry. Na turnaji nám zatím bohužel vůbec nejdou oslabení. Jsme hrozně pasivní kolem brankoviště. Niederreiter se trefil dvakrát, když dorážel z předbrankového prostoru, kde máme velké problémy.

Góly z přesilovek nám soupeři dávají v každém utkání, tentokrát jsme inkasovali hned tři. I to je důvod, proč máme takové potíže. Nemůžeme odehrát zápas s tolika oslabeními. Tolik trestných minut, to je hrozný. Disciplína je v zápasech strašně důležitý faktor. Tresty pak seberou sílu všem hráčům, kteří oslabení hrají, a naopak vystydnou ti, kteří při nich na led nechodí. Byly tam fáze, kdy se kluci ze čtvrté pětky dostali za třetinu na led jednou nebo dvakrát. Potom se do toho strašně špatně dostává a nohy se těžko rozjíždějí. Pokud by se hrálo častěji pět na pět, jsem přesvědčen o tom, že bychom vyhráli v základní hrací době.

Na druhou stranu mám velmi dobrý pocit z naší omlazené obrany. Kluci se mi strašně líbí. Plzeňáci Sklenička s Moravčíkem jsou výborní. Ono to není moc vidět, ale odvádějí skvělou práci. Hrají nenápadný, defenzívní hokej. Plní všechny úkoly, které jim trenér uloží. Navíc Sklenička včera připravil parádní žabičkou gólovou nahrávku pro Moravčíka.

Samozřejmě musím vyzdvihnout Hronka, který svými výkony některé fanoušky asi překvapil, a také Šuláka, i když nebyl tentokrát tak vidět jako v předchozích zápasech. Ale na to, jak jsou kluci mladí, hrají perfektně. Hronek měl proti Švýcarům asi víc střílet. Přidržoval puk, pořád ho zkoušel někomu nahrávat a měl být víc hladovější. Ale on pak nemá problém v prodloužení zůstat dvě minuty na přesilovce. Jenom to chce prostě víc střílet.

V nájezdech se naši kluci zřejmě kvůli kvalitě ledu, která byla hrůzostrašná, nechtěli pouštět do blafáků. Ty se vymstily Švýcarům v první a druhé sérii. Kličky byly výborně provedené, ale kvalita ledu změnila rychlost puku, který se jim zastavil a už ho pak nedokázali zasunout do brány. My jsme zkoušeli přímočaře střílet, ale já jsem tušil, že když pojede Řepa, že by gól blafákem do bekhendu mohl dát. Provedl to fakt parádně.