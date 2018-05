Respekt! Jsou skvělí, smekal Jandač před Pastrňákem s Krejčím

Dá se představení Pastrňáka s Krejčím hodnotit jinak než v superlativech?

Rozhodli zápas, šli z letadla rovnou hrát, chtěli pomoct týmu. Nechávali jsme to na nich, o to větší respekt jim za to, jak utkání odehráli.

Pozoroval jste, jak enormní vliv měli na celé mužstvo, jak do něj vnesli novou energii?

Všichni to cítí. Jsou to skvělí hráči, výborní kluci a pochopitelně s nimi vzrostla síla celého týmu.

Potěšilo vás, že jste měl šťastnou ruku, když jste k bostonským esům zařadil Jaškina?

Měli jsme dvě varianty, zvolili jsme tuhle a evidentně správně. Vyšlo to, takhle budou nastupovat i v dalších zápasech.

Začátek zápasu vám vůbec nevyšel, když jste už po 71 vteřinách prohrávali. Ukázal tým charakter, že se nepoložil?

Zase jsme dostali rychlý gól, nebyl to úplně ideální start. Potom ale z mého pohledu byla první třetina ta nejlepší, jakou jsme tu odehráli. Ve druhé jsme se sem tam dostávali pod tlak, protože jsme buď blbě prostřídali, nebo jsme naopak vystřídat nestačili. Ve třetí části se hrálo víc z obrany na obou stranách, do ničeho vážného jsme se nedostali. V prodloužení jsme však rozhodli a jsme moc rádi, že máme extra bod navíc.

Předvedli jste mnohem zodpovědnější výkon než naposledy proti Švýcarům, dokázali jste se vyvarovat zbytečných faulů. Jste s tím spokojený?

Kluci si byli vědomí, že jako proti Švýcarům hrát nemůžeme. Proti mančaftu, který do zápasu s námi měl více než šedesátiprocentní úspěšnost využití přesilovek, by bylo smrtící dělat tolik faulů. Kluci je naštěstí odstranili.

Cítíte po výborném výkonu velké povzbuzení do další fáze turnaje?

I předchozí zápasy jsme měli dobré, nehráli jsme špatně ani proti Švédům a Slovákům. Jenže ve všech utkáních máme slabší chvilky. Proti Rusům taky. Konečně jsme vedli, ale v obraně jsme nějaké chyby vyrobili. Potřebujeme na nich zapracovat, abychom dokázali hrát na menší počet obdržených branek. Dneska první lajna byla produktivní a dala nám šanci vyhrát. Ale takhle to nemusí být pořád.