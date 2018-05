NAD(H)LEDEM: USA jsou těžší soupeř než Kanada, míní Bednář. Koho by poslal do branky?

Na soupeře se musíme opravdu pořádně připravit. Víme, jak kvalitní hráči v jeho týmu jsou. Mají skvělý pohyb a hrají i dobře do obrany.

Na turnaji mají navíc Američané nejlepší přesilovky ze všech mužstev, ale i my je máme dobré, a navíc se od zápasu s Ruskem už dokážeme vyvarovat zbytečných oslabení. Přestávali jsme v nich úplně dostávat góly a naše procento v této činnosti se rázem dost zvýšilo.

Vyvarovat se faulů

Hlavně si přeju, aby se ve čtvrtfinále hrál otevřený hokej plný šancí, aby padalo hodně branek a divák si přišel na svoje. Recept k úspěchu je jasný, dělat v zápase co nejméně faulů, protože Američané jsou v početních výhodách velice dobří. Ale přesilovky máme dobré i my, a navíc se od utkání s Ruskem už dokážeme vyvarovat zbytečných oslabení. Úplně jsme v nich přestali dostávat góly a naše procento při hře v oslabení se hodně zvýšilo.

Trenéry teď čeká strašně těžké rozhodnutí, koho poslat do branky. Jak Francík, tak David Rittich předvádějí na šampionátu výborné výkony. Já bych asi nasadil Ritticha, protože se mi hrozně líbí jeho práce holí, jak rozehrává puky, a přijde mi takovým klidnějším faktorem pro naši hru.

K stěhování z Kodaně se musíme postavit tak, jak to je. Prostě hrajeme v Herningu a je potřeba se na to připravit. O procentuálních šancích se bavit nebudu, protože nesázím a nepředpovídám. Hlavně si přeju, aby se hrál ve čtvrtek výborný hokej a kluci v utkání nechali úplně všechno. Potom si myslím, že naděje na postup do semifinále je veliká.