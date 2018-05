Švédové jsou zase ve finále, Američany rozebrali do posledního šroubku

Švédové si zopakují loňskou účast ve finále hokejového MS. V Kodani velmi rychle zničili sen Američanů o tom, že by poprvé od roku 1960 mohli na šampionátu hrát o zlato. Úřadující mistři světa zvítězili 6:0, zůstali tak i po svém devátém vystoupení na turnaji neporaženi a jejich posledním soupeřem bude vítěz večerního semifinále mezi Kanadou a Švýcarskem.

USA sice v první třetině vyslaly na branku dvojnásobný počet střel než Švédové, ale Nilsson jich všech šestnáct kryl. Vyznamenal se zejména při tutovce Gaudreaua, parádní zákrok měl také při Ryanově šanci v oslabení. Hráči Tre Kronor, kteří měli výraznou podporu z hlediště kodaňské Royal Areny, nejprve zahrozili Janmark, jehož akce ale skončila na horní tyčce.

V 15. minutě šli obhájci titulu trochu šťastně do vedení. Po Forsbergově střele totiž Kinkaid neudržel puk mezi betony a nejrychleji si toho všiml štírek Arvidsson, jenž neměl problém zamést kousek černé gumy za brankovou čáru. Vzápětí jel střelec švédské branky i sólo proti americkému gólmanovi, ale strážce branky z New Jersey včas nastavil puku do cesty beton.

Na začátku druhého dějství Švédové museli čelit čtyřminutové přesilovce USA, ale předváděli precizní obrannou činnost a dokonce gólově udeřili. Backlundův brejk ještě zlikvidoval Kinkaid, ale z druhé vlny dojíždějící Pääjärvi už rozjásal fanoušky ve žlutém.

Od té chvíle se už hrálo jen podle not úřadujících světových šampiónů. Přesilovku za naprosto zbytečné sekání Gaudreaua bleskově využil Hörnqvist, jenž Backlundovu přihrávku proměnil ve třetí gól. O jedenáct vteřin později to bylo už 4:0 pro Švédy, když Janmark projel přes celé hřiště a poslal puk mezi betony gólmana.

Švédům se podařilo rozebrat americkou obranu do posledního šroubku a ve třetí třetině si mohli dovolit jen hlídat náskok, aniž by přiměli Kinkaida k úspěšnému zásahu. Trenér Blashill možná pod dojmem tlaku svého týmu zkusil devět minut před koncem power play, jenže vzápětí USA inkasovaly. A tři minuty před koncem přišla šestá gólová pojistka vítězů.

Přemožitelé českého týmu ve čtvrtfinále se nakonec nezmohli ani na čestný úspěch. Nilsson udržel potřetí na šampionátu čisté konto, když měl čtyřicet úspěšných zásahů a nevyzrál na něj ani dosavadní lídr kanadského bodování Kane.

Švédové tak mohou hýčkat naději na své jedenácté zlato z MS. Už nyní mají zaručenou 47. medaili ze šampionátů, čímž se v historickém pořadí řadí už na druhou příčku za Kanaďany. USA si potřetí za poslední čtyři roky zahrají zápas o bronz, cenný kov ale získali naposledy v Praze 2015.