Hodně náročný vstup do 83. mistrovství světa konaného na Slovensku čeká českou hokejovou reprezentaci. Svěřenci trenéra Miloše Říha začnou turnaj 10. května od 20:15 v Bratislavě proti Švédům, vítězům posledních dvou světových šampionátů. Koho dalšího ještě Češi v základní skupině B hrané na bratislavském Zimním stadionu Ondreje Nepely s kapacitou pro 10 055 fanoušků vyzvou?

Den po bitvě s výběrem Tří korunek nastoupí Říhova družina proti Norům (20:15), po dni volna pak v pondělí 11. května vyzvou Češi v tradičně třaskavé bitvě Rusko (16:15).

Následuje dvoudenní pauza, během níž se český nároďák bude připravovat na dva zápasy ve dvou dnech - ve čtvrtek 16. května proti Lotyšsku a o den později proti Itálii (oba duely odstartují ve 20:15).

Program Čechů ve skupině B v Bratislavě na MS 2019:

Den Čas Zápas Pá 10.5. 20:15 Česko - Švédsko So 11.5. 20:15 Norsko - Česko Po 13.5. 16:15 Rusko - Česko Čt 16.5. 20:15 Česko - Lotyšsko Pá 17.5. 20:15 Česko - Itálie Ne 19.5. 16:15 Rakousko - Česko Út 21.5. 12:15 Česko - Švýcarsko

V neděli 19. května přijde utkání s Rakouskem (16:15) a základní skupinu pak Češi zakončí v úterý 21. května proti Švýcarsku (12:15).

Do play off postoupí čtyři nejlepší celky z košické skupiny A i bratislavské skupiny B. Domácí Slovensko bude hrát v případě postupu do čtvrtfinále s jistotou v Bratislavě, kde šampionát také vyvrcholí.

Program zápasů základních skupin MS v hokeji 2019:

Den Čas Skupina Zápas Pá 10.5.. 16:15 A Finsko - Kanada Pá 10.5.. 16:15 B Rusko - Norsko Pá 10.5.. 20:15 A USA - Slovensko Pá 10.5.. 20:15 B Česko - Švédsko So 11.5. 12:15 A Dánsko - Francie So 11.5. 12:15 B Švýcarsko - Itálie So 11.5. 16:15 A Německo - V. Británie So 11.5. 16:15 B Lotyšsko - Rakousko So 11.5. 20:15 A Slovensko - Finsko So 11.5. 20:15 B Norsko - Česko Ne 12.5. 12:15 A USA - Francie Ne 12.5. 12:15 B Rusko - Rakousko Ne 12.5. 16:15 A Dánsko - Německo Ne 12.5. 16:15 B Itálie - Švédsko Ne 12.5. 20:15 A V. Británie - Kanada Ne 12.5. 20:15 B Lotyšsko - Švýcarsko Po 13.5. 16:15 A USA - Finsko Po 13.5. 16:15 B Rusko - Česko Po 13.5. 20:15 A Slovensko - Kanada Po 13.5. 20:15 B Norsko - Švédsko Út 14.5. 16:15 A V. Británie - Dánsko Út 14.5. 16:15 B Itálie - Lotyšsko Út 14.5. 20:15 A Německo - Francie Út 14.5. 20:15 B Švýcarsko - Rakousko St 15.5. 16:15 A USA - V. Británie St 15.5. 16:15 B Švýcarsko - Norsko St 15.5. 20:15 A Německo - Slovensko St 15.5. 20:15 B Rusko - Itálie Čt 16.5. 16:15 A Kanada - Francie Čt 16.5. 16:15 B Švédsko - Rakousko Čt 16.5. 20:15 A Finsko - Dánsko Čt 16.5. 20:15 B Česko - Lotyšsko Pá 17.5. 16:15 A Francie - Slovensko Pá 17.5. 16:15 B Rakousko - Norsko Pá 17.5. 20:15 A Finsko - V. Británie Pá 17.5. 20:15 B Česko - Itálie So 18.5. 12:15 A Dánsko - USA So 18.5. 12:15 B Lotyšsko - Rusko So 18.5. 16:15 A Kanada - Německo So 18.5. 16:15 B Itálie - Norsko So 18.5. 20:15 A V. Británie - Slovensko So 18.5. 20:15 B Švédsko - Švýcarsko Ne 19.5. 16:15 A Německo - USA Ne 19.5. 16:15 B Rakousko - Česko Ne 19.5. 20:15 A Francie - Finsko Ne 19.5. 20:15 B Švýcarsko - Rusko Po 20.5. 16:15 A Francie - V. Británie Po 20.5. 16:15 B Švédsko - Lotyšsko Po 20.5. 20:15 A Kanada - Dánsko Po 20.5. 20:15 B Rakousko - Itálie Út 21.5. 12:15 A Finsko - Německo Út 21.5. 12:15 B Česko - Švýcarsko Út 21.5. 16:15 A Slovensko - Dánsko Út 21.5. 16:15 B Norsko - Lotyšsko Út 21.5. 20:15 A Kanada - USA Út 21.5. 20:15 B Švédsko - Rusko

Pokud by Slováci skončili ve své základní skupině hrané v Košicích první, nebo druzí, nebude se muset stěhovat před bojem o semifinále třetí tým skupiny A do Bratislavy, a naopak poputuje do Košic druhý celek ze skupiny B. Pokud tedy Češi chtějí hrát v případě postupu čtvrtfinále v Bratislavě a neohlížet se na výsledky Slováků, musí svou základní skupinu B vyhrát.

Rozpis zápasů play off MS v hokeji 2019: