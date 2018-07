Henrique podepsal v Anaheimu smlouvu do roku 2024, švédský mistr světa se upsal Calgary

Henrique má za sebou devátou sezónu v NHL, během které poprvé změnil klub. V listopadu přišel do Anaheimu z New Jersey. V nadcházejícím ročníku mu ještě bude dobíhat dosavadní šestiletá smlouva na 24 miliónů dolarů.

V dresu Anaheimu nasbíral v 57 zápasech 20 gólů a 16 asistencí. Dosud má v základní části NHL na kontě 512 utkání s bilancí 142+151.

Hokejový mistr světa z loňského roku Švéd Elias Lindholm uzavřel v NHL šestiletou smlouvu s Calgary na 29,1 miliónu dolarů. Třiadvacetiletý útočník přišel do kanadského klubu v červnu v rámci výměny pěti hráčů z Caroliny, kde strávil dosavadní zámořskou kariéru.

Během pěti sezón odehrála pětka draftu z roku 2013 v NHL 374 zápasů s bilancí 64 branek a 124 asistencí. Do play off se Lindholm dosud nepodíval. Carolina nezasáhla do bojů o Stanley Cup už devět let v řadě.