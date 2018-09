Gretzky chce vidět hráče z NHL znovu na olympiádě

Legendární Wayne Gretzky by si přál, aby na olympijských hrách znovu hráli hokejisté z NHL. Podle něj by z toho měly užitek všechny strany.

"Doufám, že to liga a hráčská asociace při nadcházejících jednáních nějak vyřeší. Bylo by to mnohem lepší pro všechny," řekl Gretzky agentuře AP.

V únoru v Pchjongčchangu chyběli hokejisté z nejlepší ligy světa po 24 letech, protože vedení NHL tentokrát odmítlo přerušit sezónu. Není jasné, jak se zachová v případě her v Pekingu za čtyři roky.

"Myslím, že je to opravdu mimořádné jeviště. Hrát za svou zemi je skutečně výjimečné a hrát za svou zemi na olympiádě, tomu se nic nevyrovná," prohlásil nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec v historii NHL, který si na sklonku kariéry zahrál pod pěti kruhy v Naganu v roce 1998.