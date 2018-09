Ikona v Ottawě končí! Hertl bude mít dalšího hvězdného spoluhráče

Švédský stříbrný medailista z olympijských her v Soči změnil působiště v rámci velké výměny - k týmu Sharks s ním míří i útočník Francis Perron, opačným směrem putují Chris Tierney, Dylan DeMelo, Josh Norris a Rudolfs Balcers, k tomu výběry v draftu v letech 2019 a 2020 a ještě další dvě volby talentů v případě splnění specifických podmínek.

Osmadvacetiletý Karlsson byl čtyřikrát zvolen do prvního All Star týmu NHL, v letech 2012 a 2015 získal Norris Trophy pro nejlepšího zadáka zámořské soutěže. Byl členem bronzového týmu na mistrovství světa 2010, na ZOH v Soči vedle stříbrné medaile získal i ocenění pro nejlepšího obránce turnaje a byl zařazen do All Star týmu.

is erik karlsson still a member of the ottawa senators? pic.twitter.com/FU7AqDenxl — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 13. září 2018

"Jen velmi zřídka se stává, aby hráč takového kalibru byl k dispozici," uvedl generální manažer Sharks Doug Wilson v prohlášení. "S Erikem, Brentem Burnsem a Marcem-Edouardem Vlasicem máme teď tři z nejlepších obránců v lize a máme opět silnější tým, než jsme měli včera," konstatoval.

Karlssona si Ottawa vybrala v roce 2008 jako patnáctého v draftu, od té doby za kanadský tým odehrál devět sezón. Nastoupil do 627 utkání základní části a nasbíral 518 bodů za 126 gólů a 392 asistencí. V play off přidal 48 startů a 37 bodů (6+31). V posledních pěti letech byl kapitánem mužstva.