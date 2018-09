Moravčík a Sklenička zamířili z Montrealu na farmu do Lavalu

Čeští hokejoví obránci Michal Moravčík a David Sklenička byli posláni z přípravného kempu Montrealu na farmu do Lavalu do nižší AHL. Oba účastníci květnového mistrovství světa v Dánsku, kteří zamířili do Kanady z Plzně, tam budou bojovat o první šanci v NHL.