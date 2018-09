Kopanec do koulí! Ottawa přistoupila ke kroku, který její hráči nechápou

Pohoda tedy vypadá úplně jinak. Hokejová Ottawa naopak během letní pauzy zažívá pořádnou divočinu. Vše odstartovalo skandálem mezi partnerkami Mikea Hoffmana a Erika Karlssona, po kterém byl nejprve vyměněn prvně jmenovaný, aby následně Senátoři vytrejdovali do San Jose i švédskou superstar, svou ikonu. Nyní přichází další svár...

Klubové vedení totiž v úterý přistoupilo k transakci, která u většiny hráčů vyvolala silné znepokojení. Zkušený útočník a spoluhráč českého forvarda Filipa Chlapíka Zack Smith byl zapsán na waiver listinu nechráněných hráčů a na 24 hodin tak byl k dispozici ostatním klubům.

Třicetiletý Kanaďan přitom se Senators podepsal v lednu 2017 čtyřletý kontrakt, na jehož základě si ročně přijde na 3,25 miliónů dolarů. Pokud by ale hrál jen na farmě v AHL, platový rozpočet by zatěžoval sumou 2,225 miliónů dolarů.

Teammates surprised as Senators place Zack Smith on waivers https://t.co/eZEHQMolru pic.twitter.com/O5vZB84rTs — Ottawa Sun (@ottawasuncom) 25. září 2018

Smithovi se uplynulá sezóna nepovedla tolik jako ty dvě předešlé, když v 67 zápasech zaznamenal jen pět branek a 14 asistencí. V kádru Senators, kteří procházejí rozsáhlou obměnou, však jako jeden z mála patří k osvědčeným útočníkům.

Mimořádně oblíbený je navíc i v šatně. I proto někteří jeho spoluhráči dali najevo nespokojenost s rozhodnutím činovníků klubu.

Nejotevřeněji se pak vyjádřil útočník Matt Duchene. „Budu upřímný, je to pro nás kopanec do koulí. Je to těžké, protože Zacka máme všichni rádi a teď trpíme. Bohužel někdy jde jen o byznys a stávají se věci, které s hokejem nesouvisí," naznačuje Duchene, že za Smithovo odstavení velmi pravděpodobně může jeho vysoká gáže, která zatěžuje platový strop klubu.

Pravý důvod Smithova umístění na listinu nechráněných hráčů nedokázal vysvětlit ani trenér Ottawy Guy Boucher. „To je spíš otázka na Pierra (Doriona, generálního manažera klubu - pozn. red.). Zack je dobrý člověk a cítíme s ním," uvedl Boucher.

Po Smithovi za 24 hodin na listině nechráněných volných hráčů žádný z týmů NHL nesáhl, takže se vrátil do týmu Senators. Zůstane v něm i dál, nebo poputuje na farmu do Belleville?