Wilson z Washingtonu přijde kvůli faulu o prvních 20 zápasů NHL

Čtyřiadvacetiletý Wilson v 26. minutě utkání nevybíravým způsobem trefil ramenem stejně starého Švéda, který chvilku předtím odehrál puk, do obličeje. Sundqvist zůstal ležet na ledě, pak viditelně otřesený zamířil do kabiny a do zápasu už se nevrátil. To však platilo i o Wilsonovi, jemuž rozhodčí udělili trest do konce utkání.

Tím to ale neskončilo. Od vedení soutěže vyfasoval následně nejdelší trest za prohřešek na ledě od roku 2015, kdy byl Raffi Torres ze San Jose suspendován na 41 zápasů. Dalo se čekat, že trest bude hodně dlouhý, protože Wilson byl za podobné prohřešky trestán opakovaně a je považován za recidivistu.

Loni v přípravných zápasech za své dva zákroky, shodou okolností rovněž v duelech proti St. Louis, nejprve obdržel stopku na dva zápasy a pak i na čtyři, kvůli čemuž zmeškal start sezóny.

Letos v květnu mu pak byla zastavena činnost na tři utkání, když ve druhém kole play off svým faulem způsobil Zachu Aston-Reesovi z Pittsburghu otřes mozku a zlomeninu čelisti.

Torontského rodáka Wilsona ve Washingtonu přitom považují za budoucnost klubu, letos v létě s ním podepsali šestiletý kontrakt na 31 miliónů dolarů. V minulém ročníku nastřílel v základní části 14 gólů a připsal si 35 bodů, dalších 15 bodů přidal při pouti Capitals za prvním Stanley Cupem v historii.