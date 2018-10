Zraněný gólman Floridy Luongo bude mimo hru dva až čtyři týdny

Luongo do té doby pochytal všech 13 střel Tampy Bay. Pro zkušeného bývalého gólmana New York Islanders a Vancouveru je to už 18. sezona v NHL. Celkově nastoupil ve 1002 utkáních, má průměr 2,49 branky na zápas a úspěšnost zákroků 92 procent. Se 471 vychytanými výhrami je v historické tabulce čtvrtý a 13 vítězství mu chybí k vyrovnání třetího Eda Belfoura. Se 76 čistými konty se dělí o deváté místo.

Dvojnásobný olympijský šampion z let 2010 a 2014, dvojnásobný mistr světa z let 2003 a 2004 a vítěz Světového poháru z roku 2004 má na kontě v play off dalších 70 duelů s průměrem 2,49 obdrženého gólu na utkání, s úspěšností 91,8 procenta a pětkrát udržel nulu.