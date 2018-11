To jako je gól? žasl po neuvěřitelném zakončení v NHL potomek slavného rodáka z Čech

„Koukám na Lea (Komarova). Přijel a říká: ´Je to gól´," líčil Kühnhackl. Sám žasl. Ale v čase 5:11 (na videu v 0:50) to bylo 1:1. Střelec marně mohl lovit v paměti, jestli se mu něco podobného někdy povedlo... „Snad deset sekund mi docházelo, že to je gól," přiznával po neobvyklé trefě, jejíž úspěch byl podmíněn chybou Markströma, který si nepohlídal prostor u tyče.

„Zkusil jsem to dát na bránu. Trochu jsem to zvedl a měl štěstí, že to tam propadlo," pokračoval šestadvacetiletý nositel příjmení, které bylo léta spojeno s německou reprezentací. Rodák ze západočeské vísky Citice Erich Kühnhackl byl před desetiletími tahounem reprezentace našich sousedů a dotáhl to až do Síně slávy hokejové IIHF. Jeho syn zdárně bojuje v zámoří.

V zápase s Vancouverem skóroval i ve třetí třetině (na videu v 5:40), když přesměroval puk od Eberleho do sítě a bylo to 4:2. Ale také to nebyla úplně obyčejná branka. Byla potvrzena až z videa poté, co bylo jasné, že Kühnhackl puk do sítě nekopl, zásah bruslí byl neúmyslný.

Islanders po třech porážkách dosáhli na výhru. „I v minulých zápasech jsme hráli solidně, ale výsledek tomu neodpovídá. Až dnes jsme se dočkali," liboval si Kühnhackl, jehož tým je sedmý ve Východní konferenci, zatímco poražený soupeř je po třetí prohře za sebou čtvrtý na Západě.