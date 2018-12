V Evropě a reprezentaci za hvězdy, v NHL však štěstí nenašli. Na rozdíl od Kováře ji ale okusili

Vysněná NHL nedopadla. Český hokejový útočník Jan Kovář si kontrakt v NY Islanders ani Bostonu nevysloužil, takže se vrací do Evropy, prozatím do Plzně. Podívejte se na příběhy sedmi jeho krajanů, kteří na evropských kluzištích rovněž zářili, a i když si na rozdíl od Kováře nakonec NHL v pokročilejším věku zahráli, šlo jen o epizodní role trvající maximálně dvě sezony a méně než 100 zápasů.

Všech sedm níže uvedených hokejistů jsou mistry světa, někteří i olympijskými šampiony. Přesto v NHL štěstí nenašli.

Roman Červenka

Mistr světa z roku 2010 zářil v extralize ve Slavii, pak se prosadil i v KHL za Omsk, kde v první sezoně vyhrál krále střelců ligy a v dalším ročníku se stal nejproduktivnějším hráčem play off. V následující sezoně poznamenané výlukou v NHL odešel ve 26 letech do Calgary. Ve Flames si ale nevybojoval tak velký prostor na ledě, na který byl zvyklý z Evropy, a po jediné sezoně (9 gólů a 8 asistencí v 39 zápasech) NHL opustil a vrátil se do Ruska. „Já si tam hokej moc neužíval. Bylo to takový divný. Člověk byl na něco zvyklý, radost z hokeje jsem tam neměl," přiznal tehdy Červenka.

Roman Červenka odehrál za Calgary v NHL jen 39 zápasů.

Profimedia

Jiří Dopita

Byl magnetem na úspěchy. Olympijské zlato z Nagana, tři tituly mistra světa, do toho zisk pěti mistrovských pohárů se Vsetínem a jednoho s Olomoucí. V Evropě platil za jednoho z nejuznávanějších hokejistů a ve 32 letech se v roce 2001 rozhodl zkusit štěstí v NHL. Dopita ale bojoval se zraněními, první sezonu strávil ve Philadelphii, druhou načal v Edmontonu, ale když jej Olejáři zapsali na listinu nechráněných hráčů a žádný jiný tým po něj v NHL nesáhl, vrátil se Dopita do Česka. Jeho bilance v NHL? 73 zápasů, 12 gólů a 21 asistencí.

Jaroslav Hlinka

Psal se rok 2007, když se Spartou vyhrál svůj čtvrtý extraligový titul. Po zkušenostech se švýcarskou i ruskou ligou se tehdy mistr světa z roku 2001 uspal Coloradu. Po vydařeném začátku v NHL třicetiletý Hlinka v dalším průběhu soutěže nedostával tolik příležitosti a většinu duelů play off sledoval jen v civilu. V NHL stihl 63 zápasů, vstřelil 8 branek a přidal 20 asistencí. Dalších se už nedočkal, po roční zámořské zkušenosti zamířil do švédského Linköpingu.

Jaroslav Hlinka v dresu Colorada.

Profimedia

David Moravec

V osmadevadesátém pomohl ke zlatu v Naganu, o rok později k triumfu na MS v Lillehammeru. V témže roce podepsal smlouvu s Buffalem, za které v říjnu na ledě Detroitu debutoval v NHL. Šlo však zároveň o jeho derniéru v nejlepší hokejové lize světa. V 26letech se vrátil do Vítkovic a v roce 2001 zažil nejpamátnější moment kariéry, když v prodloužení finále MS vstřelil rozhodující gól Čechů proti Finům.

Pavel Patera

Olympijské zlato, čtyři tituly mistra světa, šampion české, ruské i švédské ligy. To všechno je Pavel Patera. Velkou stopu v NHL ale po sobě nezanechal. Debutoval v ní v osmadvaceti letech v roce 1999 za Dallas, následující ročník strávil v Minnesotě. Tím ale jeho zámořská mise skončila; na pouhých 32 zápasech a devíti kanadských bodech. „Asi bych se prosadil víc, kdybych byl v prvním roce v Dallasu víc trpělivý. Bohužel jsem nebyl a dodnes toho lituju," přiznával Patera v roce 2008.

Pavel Patera v dresu Minnesoty.

Profimedia

Martin Procházka

Ani Paterův věrný druh z kladenské i reprezentační „Blue Line" a rovněž olympijský šampion a čtyřnásobný mistr světa v NHL nepochodil. V pětadvaceti v roce 1997 debutoval za Colorado, v následující sezoně se ale vrátil domů, kde vyhrál se Vsetínem extraligu. Následující ročník se opět hlásil v NHL, za Atlantu ale nastoupil jen ke třem utkání, aby se opět přesunul do Vsetína. V NHL tak odehrál jen 32 duelů, v nichž dal dva góly a přidal pět asistencí.

Tomáš Vlasák

Šikovný útočník, který byl na přelomu tisíciletí u zlatého českého hattricku na MS, si NHL vyzkoušel v sezoně 2000/01 po třech úspěšných letech ve finské Hämeenlinně. Jenže za Los Angeles nastoupil v 25 letech jen k deseti zápasům s bilancí gólu a tří asistencí.