Detroit povolal z farmy českého obránce Šuláka

Šulák si místo v kádru udržel po kempu a z šesti duelů v NHL má na kontě sedm střel na branku, čtyři záporné body v bilanci plus/minus a šest trestných minut. Do Grand Rapids se přesunul 17. října a v 54 zápasech za Griffins si připsal 12 bodů za čtyři branky a osm asistencí.

Šulák podepsal předloni v květnu jako nedraftovaný volný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt a následně byl po kempu zapůjčen do Pelicans Lahti do finské ligy. Na závěr sezony se vrátil do zámoří na farmu do Grand Rapids, kde stihl jen dva duely a připsal si dvě asistence.

The Detroit #RedWings today recalled defenseman Libor Sulak from the AHL’s Grand Rapids Griffins under emergency conditions.



Details: https://t.co/r60LTiaooH pic.twitter.com/94FHga3gwl — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 20. března 2019

V dresu české reprezentace se představil na posledních dvou světových šampionátech. V letech 2015 až 2017 hrál za Znojmo v EBEL, předtím působil v Chomutově, za který nastupoval i v extralize a první lize.