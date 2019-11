Rus vzal do učení Čecha a Kanaďana. Možná vám tohle přijde jako začátek vtipu, ale není to tak. Jde o realitu z NHL. Profesor triků Andrej Svečnikov vyučoval na tréninku své nevšední kousky Martina Nečase a Warrena Foegeleho. Jak překvapit brankáře zpoza branky? Dvojka loňského draftu to ví, před pár dny to převedla v utkání Caroliny s Calgary. Svečnikov nabral puk za brankou na čepel hole a ze vzduchu jej přemístil za záda brankáře.