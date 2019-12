Domácí vstoupili do utkání výborně, když je do vedení poslal už po 105 sekundách hry Konecny. Hosté však dokázali bleskově odpovědět. V páté minutě se o vyrovnávací trefu postaral Tkachuk, domácí však přesto šli do kabin s těsným vedením. O necelé dvě minuty později totiž překonal hostujícího Andersona Gostisbehere a zajistil Letcům vedení 2:1.

I na druhý gól Flyers našli však Senátoři odpověď. V 34. minutě vyrovnal dokonce ve vlastním oslabení Cuclair. Philadelphia si vzala vedení zpět v 44. minutě díky trefě Provorovova ani to však nebyl gól vítězný. Pět minut před závěrečnou sirénou vyrovnal na 3:3 Laughton.

Uplynulo však pouhých jedenáct sekund a Laughton počtvrté překonal Andersona a zajistil tak domácím vydřenou výhru 4:3. Český útočník ve službách Letců Jakub Voráček se do statistik nezapsal.