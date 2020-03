Zásah! Být tohle soutěž pro diváky, musela z toho být hlavní cena a publikum by nadšeně aplaudovalo. Jenže tohle byl zápas NHL Buffalo - Washington a podobnou zápletku, při níž zmizel puk z ledové plochy, nikdo nečekal. Až televizní kamery odhalily, co se vlastně v nejslavnější hokejové lize světa stalo.

Prásk, v jedenácté minutě první třetiny odpálil obránce Capitals John Carlson puk z obranného pásma svého týmu. A pak to přišlo. Touš totiž zasáhl malý otvor v plexisklu, který využívají fotografové k pořízení atraktivních snímků a trefil do tváře jednoho z nich. Kamery zachytily, jak se s bolestivou grimasou drží za tvář a následně ukazuje ránu dalšímu muži. Naštěstí k vážnějšímu zranění nedošlo.

Překvapení hokejisté netušili, co se stalo a někteří se rozhlíželi, kde je touš. Třeba útočník a kapitán Buffala Jack Eichel se dokonce na chvíli usmál, nejspíš i jemu přišlo absurdní, jaký kousek se protihráči z týmu Capitals povedl. Kdyby chtěl totiž trefit malý otvor úmyslně, nejspíš by se mu to hned tak nepovedlo.