Už se nemůže dočkat. Poslední zápas odehrál Tomáš Hertl loni na konci ledna, jenže se v něm vážně zranil a musel na operaci s kolenem. Jeho tým ze San Jose skončil u dna NHL a do play off ani nepostoupil. Sedmadvacetiletý útočník před začátkem nové sezony mluvil o svých plánech s českými novináři. Zavřený na hotelovém pokoji v arizonském Scottsdale, kde Sharks rozložili svůj přípravný kemp.

O přípravě na novou sezonu

Máme tu dvě skupiny v tréninkovém centru, ale nemáme to zázemí, na které jsme zvyklí. K ledu musíme bez bruslí, každý den nás samozřejmě testují na covid. Jdeme jen na trénink a zpátky a celý den jsme pak na hotelu. Na ledě to ale neřešíme, kemp je krátký a budeme se na to muset vrhnout už brzy.

O synovi

Jelikož jsme nehráli, tak jsem dva měsíce mohl pomáhat. Když jsme se dozvěděli, že na kemp budeme muset do Arizony, tak jsme se domluvili, že manželka s malým poletí domů. Doma má velkou pomoc, do Ameriky za námi rodiče nemohli. Není to pro mě jednoduchý, člověk si zvykl vídat kluka každý den. Začíná se smát, dělat zvuky, takže manželka posílá fotky.

O Vánocích

Říkal jsem si, že se asi přežeru... Ale když na začátku ledna začínal kemp, tak se člověk musel hlídat. Babička napekla cukroví, naštěstí málo, nepřejedli jsme se. Ale řízek a salát byly, k tomu české pohádky. Už to ale nebylo tak, že si 24. lehnu a dívám se. S malým když dokoukáme jeden film, tak je to štěstí.

O přeskupení divizí

S každým mužstvem hrajeme osmkrát. Není to úplně špatné, plno kluků by takhle i chtělo hrát dál. Je to trochu jako baseballl, kde se hrají třeba tři zápasy na stejném místě. Možná by to bylo lepší, člověk by si to město mohl i trochu užít, zmenšilo by se cestování. Rivalita vznikne se všemi týmy. Tu největší máme s LA a s Vegas, ale když budeme hrát osmkrát se St. Louis a s Coloradem vždycky po dvou zápasech, může to být vyhrocenější. Zápasy budou intenzivní a budou bavit.

O zdraví

Mohl jsem se dát s kolenem v klidu dohromady, nemusel jsem nikam pospíchat. Nic mě netrápí a doufám, že to tak zůstane a v klidu odehraju 56 zápasů.

O trénincích během sezony

Je to to hodně o hráčích, sezona je našlapaná. Dvakrát máme pět dnů volna, ale jinak hrajeme skoro každý druhý den. Náš kouč (Boughner) je super v tom, že přijde za mnou nebo za Couturem a zeptá se i na náš názor (ohledně tréninků).

O zápasech bez diváků

Moc se netěším. Pamatuju, že když na derby se Spartou přišlo 10 tisíc lidí, tak to bylo super, ale na ty menší týmy byly v hale dva tisíce fanoušků a bylo to takové nudné. Jsme zvyklí na vyprodané haly, teď to bude vypadat jako příprava. V Arizoně ale na začátku pustí do hlediště aspoň tři a půl tisíce lidí. Diváci prostě k hokeji patří a pomáhají tomu týmu.