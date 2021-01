„Vracíme se na led, protože je to podle nás velice důležité pro celý sport. Fanoušci i hokejisté chtějí, aby se hrálo," tvrdí před dnešním startem nové sezony komisionář Gary Bettman.

NHL byla nucena seškrtat program na 56 utkání základní části, kter á se mají odehrát za 120 dnů. Vzhledem k omezení cestování na hranicích mezi Kanadou a USA přeskupila divize, v nichž se soupeři budou mezi sebou utkávat. To vše za dodržování přísných bezpečnostních podmínek. Dvanáct protokolů, které soutěž pro kluby vydala, má celkem 213 stránek.

„Nejde o žádná doporučení. Abychom se dostali přes pandemii, musíme se podle těchto protokolů řídit. A my jejich dodržování budeme neúprosně vyžadovat," říká Bettman. Ještě před začátkem nového ročníku ale nastaly problémy. Nákaza byla hlášena od posledních finalistů z Dallasu, jejichž zápasový program úvodního týdne byl odložen.

„Musíme být flexibilní, abychom mohli program upravovat. A jsme na to dobře připravení," tvrdí šéf NHL. Právě Stars společně s Arizonou a Floridou mají svolení pustit do hlediště alespoň omezený počet diváků. Jinak jsou všude striktní. „Bez lidí to prostě není ono. Když vás ženou a podporují, nedá se to ničím nahradit," zoufá si český útočník San Jose Tomáš Hertl.

NHL přesto na únor nachystala dva outdoorové zápasy u jezera Tahoe mezi Kalifornií a Nevadou. Vzhledem k velké finanční ztrátě ale také klubům umožnila umístit reklamy na helmy, což bylo dosud tabu.

„Umožní to majitelům získat aspoň nějaké peníze od sponzorů. Bez fanoušků musíme zkoušet věci, které bychom jinak nedělali," říká Bettman.

Komisionář soutěže odhaduje, že se ztráta vyšplhá na 83 až 86 procent, což nejsou miliony, ale rovnou miliardy dolarů. „Kdybychom na rok ligu zavřeli, bylo by tohle číslo menší. Ale všichni si myslíme, že jako jeden ze čtyř velkých amerických sportů je důležité hrát aktivní roli, pokračovat s hokejem a dát lidem to, co od nás čekají," tvrdí Bettman.