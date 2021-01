Nejlepší střelec uplynulého ročníku NHL David Pastrňák se rychle zotavuje po operaci kyčle a podle kouče Bruins Bruce Cassidyho by se mohl vrátit do hry dříve, než se očekávalo. Předpokládaná doba rekonvalescence po zákroku, který podstoupil 16. září, se odhadovala na pět měsíců.

„Odhaduji, že tento týden s námi bude dál trénovat v dresu značícím vyhýbání se jakýmkoliv tvrdším věcem. A doufejme, že od příštího týdne by se zapojil do přípravy naplno. Viděli bychom, zda už je připraven na návrat do hry. Co z toho nakonec vyplyne, nevím," citují kouče oficiální stránky NHL.

Pastrňák se ukázal v TD Garden i před zápasem s Philadelphií (hraje se v noci z čtvrtka na pátek). Zapojil se do drilů, nicméně, jak uvedl kouč, měl stále na sobě dres pro hráče, kteří se musí vyhýbat kontaktům.

„V plánu návratu do hry, který se očekával v polovině února, je napřed. Jak moc, to se teprve uvidí. Bude záležet na tom, jak bude jeho tělo reagovat na souboje. Jinak ale jeho rehabilitace pokračuje velmi dobře a do zápasů by se měl vrátit dříve než v avizované polovině února," dodal Cassidy.

Bruins vyhráli na úvod sezony jeden ze tří zápasů a bez Pastrňáka v sestavě zatím nedali při plném počtu hráčů na ledě ani jeden gól.