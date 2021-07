Jen si to představte. Petr Mrázek chytá kotouč, z lapačky ho okamžitě vytřepává Radko Gudasovi, který přihrávkou hledá Jakuba Voráčka. Ryšavý útočník stříleným pasem oslovuje Davida Krejčího, jehož zakončení doráží do branky Ondřej Palát. Že je to fantasmagorie? A proč? I takhle by totiž od příští sezony mohla vypadat sestava nováčka Seattlu Kraken, 32. týmu hokejové NHL.