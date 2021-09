Byla to jedna z prvních nebezpečných akcí zápasů. Rána do tyče a pohotová dorážka, na kterou Pavel Francouz nestačil vůbec reagovat. "Asi nejhorší začátek, jaký jsem si mohl představit," povzdechl si gólman Colorada. A přesto se už podobných momentů nemohl dočkat.

Svůj poslední duel odchytal 30. srpna 2020 v edmontonské play off bublině v sérii s Dallasem. Následujících 394 dnů ale jednatřicetiletý brankář nenastoupil k jedinému utkání.

Minulou zkrácenou sezonu obětoval radikálnímu vyřešení svých zdravotních problémů. Nechal si operovat ne jednu, ale obě kyčle. "Byl jsem totiž ve stavu, že jsem už nemohl chytat," řekl Francouz pro Sport.cz.

Pavel Francouz zasahuje v utkání se Švýcarskem.

ČOV/Jan Malý

Žádný spěch, v klubu dostal zelenou, aby se dal dohromady na novou sezonu. "Směřovali jsme to k tréninkovému kempu. Abych byl stoprocentní," tvrdil. Půlhodinka v přípravě proti Vegas (3:4) a 14 zákroků proti 16 střelám je i tak pro Francouze dobrým znamením. "Čím víc jsem se dostával do zápasu, tím to bylo lepší," pochvaloval si.

Zatímco poctivě rehabilitoval, situace v jeho klubu a zejména na jeho postu se dost dramaticky změnila. Philippa Grubauera, který si svými výkony (průměr 1,95 gólu na utkání, sedm čistých kont) vysloužil nominaci na Vezina Trophy, už si Colorado nemohlo dovolit podepsat a německý brankář podškrábl u nováčka v Seattlu.

Náhrada z Arizony

Generální manažer Joe Sakic sehnal jako náhradu Darcyho Kuempera z Arizony. A doufá, že letošní kanadský mistr světa vytvoří s Francouzem tandem odpovídající ohromným ambicím Colorada. "V NHL nikdy nevíte, co se stane, ale chceme hrát zase nahoře. O tom není pochyb," zmínil český brankář před poslední sezonou ze své dvouleté smlouvy.

"I vzhledem k tomu, že jsem přes rok nechytal, si to místo budu muset obhájit," řekl Francouz. Žádná zdravotní komplikace už mu v tom ale konečně nebude bránit.