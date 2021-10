Pocítil jste to hned na kempu, že se Blackhawks proměnili?

Tým je lepší. Oproti minulému roku, kde jsme na začátku měli hodně zraněných, a chyběl nám kapitán. Teď jsou všichni zdraví, natěšení, je tu konkurence. Generálku (s Minnesotou 5:1) jsme zvládli velice dobře. Věřím, že nás liga bude brát jinak než minulou sezonu.

Těžko by se vysvětlovalo, kdybyste nepostoupili do play off?

Na to myslet nechci, ale v NHL se může stát cokoli. Musíme zapnout hned od startu.

https://www.facebook.com/nhlblackhawks/posts/10160065698184258

Pomůže vám víc příchod gólmana Marca-Andre Fleuryho, nebo beka Setha Jonese?

Gólman je skvělý. Letos vyhrál Vezina Trophy a je to vidět. I pro mě je to velká pomoc, když můžu s takovým brankářem trénovat. Obrana se ale taky hrozně zlepšila. Jones i Jake McCabe jsou skvělí beci. My byli braní jako ofenzivní tým a teď si myslím, že jsme dobří i defenzívně.

Jak jste přijal zprávu o návratu Jonathana Toewse, který kvůli poruše imunitního systému vynechal celou sezonu? Asi jste se během jeho rekonvalescence ani neviděli.

On nikam nechodil a dostával se z těch problémů, co měl. Mám z jeho návratu velkou radost, jelikož je to skvělý hráč, který nám pomůže jak v útoku, tak v obraně. Je to to přirozený lídr. Když něco řekne, tak to tak je. Celkově nám hodně chyběl a mně osobně taky, protože jsme spolu hráli můj první rok, zvykli jsme si na sebe a docela nám to šlo.

Docela? Vždyť jste vedle něj ve své první sezoně v NHL dával 30 gólů! Zdaleka nejvíc ze všech nováčků. Platí, že byste spolu zase měli nastupovat?

Přesně tak. Připravovali jsme se spolu, a ještě s Philippem Kurashevem. Toews je ten typ, že nenechá nic náhodě. Celou dobu, co mohl trénovat, makal navíc, aby se vrátil ve formě. Ze začátku bylo znát, že neměl tu zápasovou pohodu, ale už si s tím poradil a je zpátky se vším všudy.

https://www.facebook.com/nhlblackhawks/posts/10160068215344258

Je pro vás těžké nemyslet na to, že máte před sebou poslední rok ze smlouvy?

Jak říkáte, radši o tom nepřemýšlím. Bylo by ale moc hezké, kdyby se mi sezona povedla a řekl bych si tím o další smlouvu. Věřím, že jsem už dokázal, že na téhle úrovni obstojím a můžu dávat góly a sbírat body. A jsem zase připravený hrát co nejlíp.

Měl jste jako novomanžel čas pro své spoluhráče uspořádat nějakou oslavičku?

To ne, jen proběhly nějaké gratulace. Ono nás z týmu bylo víc, co jsme se ženili. Alex DeBrincat, Calvin de Haan. Trochu se roztrhl pytel s těmi svatbami.

Účastnické země už oznámily první tři jména olympijské nominace, včetně vašich amerických spoluhráčů Jonese a Patricka Kanea. Kdo kromě vás by ještě z Chicaga mohl do Pekingu jet?

Za Kanadu Fleury. Za USA určitě DeBrincat, možná i Connor Murphy, Kurashev za Švýcary. Nakonec můžeme být týmem, který bude mít na olympiádě jedno z největších zastoupení.

Vy už jste si olympijskou atmosféru vyzkoušel na Hrách v Pchjongčchangu, teď bude mít ale hokejový turnaj s hráči NHL o dost větší grády.

Bylo krásné olympiádu zažít i bez účasti NHL. Ta vesnice a všechno kolem... Je to nejvíc, čeho sportovec může dosáhnout. Teď to ale bude mít o třešničku na dortu víc, když tam budou nejlepší z nejlepších. Dostat se do týmu by byla ohromná pocta.

Tomáš Hertl ze San Jose říká, že Česko už sice nedisponuje tolika hráči z NHL, ale pořád má dost zbraní na to překvapit nebo potrápit ty největší favority. Souhlasíte?

Stoprocentně. Máme hráče, jako jsou Hertlík, Pasta (David Pastrňák), Kuba Voráček, to jsou lídři. Hroňa (Filip Hronek) hraje výborně v Detroitu, Palič (Ondřej Palát) má dva Stanley Cupy. Když budou všichni zdraví a pojedou, tak nebudeme mít vůbec špatný tým. Klidně můžeme překvapit i ty nejlepší.