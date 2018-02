Hertl zastavil gólem obrat Edmontonu. Voráček dál vládne asistencím

Hodně divoký zápas měli možnost shlédnout fanoušci v San José, pokud se vypravili do SAP Center. Zápas, kterému od začátku domácí vládli a ve kterém si vypracovali pohodový náskok se však hodně rychle změnil ve velké drama.

Laciné góly po chybách v útočném pásmu a následných rychlých protiútocích Ostrovanů znamenaly rychlý obrat, který šikovný český útočník utnul krásným bekendovým zakončením do horního rohu branky zkušeného Ala Montoyi. Hertlův gól domácí znovu nastartoval a místo čekání na prodloužení se do své životní akce pustil švédský obránce Joakim Ryan, který rozhodl svým vůbec prvním kariérním gólem v NHL. Bláznivé utkání ještě upravil střelou do prázdné branky Joe Pavelski.

Voráček se milimetrově přesnou přihrávkou mezi hokejkami dvou soupeřů podílel na první brance hostů, kterou dal v 11. minutě v přesilovce Claude Giroux. Flyers pak dvakrát vedli, ale Arizona pokaždé vyrovnala a v nájezdech sahala po výhře. Ve třetí sérii ale skóroval Voráček a v sedmé rozhodl Nolan Patrick.

Za Philadelphii odchytal zápas Brian Elliott a čelil i úvodním dvěma nájezdům, při tom druhém se ale zranil a do branky musel Michal Neuvirth. Českého gólmana nepřekonal ani jeden z pěti střelců Arizony.

Dubnyk vymazal trápící se střelce Chicaga

Chicago se zmítá v krizi a své trápení z poslední doby jenom prohloubilo na ledě Minnesoty. Ta se mohla spolehnout na perfektní výkon bránkářské jedničky Devan Dubnyk. Jednatřicetiletý gólman Wild kryl 44 střel, úplně vymazal hvězdy Chicaga a po zásluze se stal první hvězdou utkání.

Domácím naopak produktivita nechyběla a výrazně na sebe upozornil především útočník Charlie Coyle, který se trefil hned dvakrát. Minnesota tak v nabitější Západní konferenci dále drží místa pro play off, naopak jeden z nejvýraznějších celků poslední dekády ze Chicaga se topí v problémech.

Kanadské derby mezi Torontem a Ottawou nabídlo vyprodané Air Canada Center, svižný hokej a hlavně hodně sebevědomý nástup domácích do utkání, kteří o svém konečném vítězství rozhodli prakticky už v prvních dvanácti minutách. Svým kariérním výkonem se na vítězství velkou měrou podílel Mitchell Merner. Čtyřka draftu z roku 2015 v zápase se Senátory vystoupila ze stínu opěvovanějšího Austona Matthewse a v zápase zaznamenala bilanci 2+3.

Utkání tak potvrdilo rozpoložení obou celků v tomto ročníku NHL. Toronto, nejhodnotnější tým celé NHL se drží v horních patrech Východní konference. Senátoři se naopak dívají na tabulku z druhého konce.