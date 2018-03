Zraněný obránce St. Louis Bouwmeester v této sezóně NHL dohrál

Podle generálního manažera St. Louis Douga Armstronga trápí čtyřiatřicetiletého hokejistu kyčel již od prosince, kdy vynechal devět zápasů. "Chtěl by hrát s čímkoli. Svědčí to o tom, jaký je to charakter," řekl Armstrong.

Bouwmeester odehrál v této sezóně 35 zápasů s bilancí dvou gólů a pěti asistencí. St. Louis, které bojuje o účast v play off, postrádá dlouhodobě i útočníka Scottieho Upshalla, jenž má poraněné vazy v koleně.