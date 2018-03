Ovečkin pokořil magickou hranici! Trefil se i Sobotka, Voráček a Hyka bodovali

Ovečkin se proti Jets trefil dvakrát. Nejprve skóroval v první třetině při přesilové hře. Šestistý zásah v nejprestižnější lize světa pak přidal z dorážky své vlastní střely v úvodu druhého dějství.

„Tohle je jedinečné. Samozřejmě ale chcete jít zase dál. Teď je to 600, ale už myslím na to dát 601," komentoval svůj milník ruský forvard. Na šestistovkovou metu dosáhl jako dvacátý v historii NHL. A jako osmý nejrychlejší - potřeboval na ni 990 zápasů. Před ním to zvládli rychleji Wayne Gretzky (718), Mario Lemieux (719) a Brett Hull (900).

Proti Winnipegu ruský kanonýr uhájil také pozici aktuálně nejlepšího střelce ligy v přímém souboji s devatenáctiletým Patrikem Lainem. Finský mladík skóroval jednou a s 41 trefami ztrácí na vedoucího Rusa jeden zásah.

Velký střelecký půst ukončil Vladimír Sobotka, který se trefil po sedmnácti zápasech. Proti Ducks si vytvořil hned několik šancí, ale prosadil se až v závěru druhé třetiny, kdy po křížné přihrávce od Jordana Schmaltze z pohotové otočky prostřelil gólmana Johna Gibsona a zvýšil na 3:1. Třebíčský rodák si připsal teprve 10. zásah v sezóně. Blues nakonec zvítězili 4:2.

Češi byli vidět i v utkání ve Philadelphii. Jakub Voráček zaznamenal už 59. asistenci v sezóně, když v přesilovce parádním pasem našel skórujícího Waynea Simmondse, jenž proti Vegas srovnával na 2:2.

Krátce předtím ovšem byl u vedoucího gólu hostů rovněž v přesilové hře Tomáš Hyka, jehož vyraženou střelu dorazil do brány William Karlsson. Vegas si nakonec odvezli z Philadelphie vítězství 3:2. Necelé tři minuty před koncem rozhodl Ryan Carpenter.

Brankář Flyers Petr Mrázek si připsal 26 úspěšných zásahů. Jeho protějšek Marc-Andre Fleury jich měl 38, jimiž pomohl ke své 400. výhře v NHL.