Unikátní výstava v Praze! K vidění dresy a výstroj Lemieuxe, Gretzkého, Jágra a dalších hvězd

Unikátní příležitost navštívit výstavu „100 let NHL“ mají hokejoví fanoušci v Síni slávy českého hokeje v pražské Galerii Harfa přímo u stanice metra Českomoravská. Český svaz ledního hokeje ji připravil ve spolupráci s Hokejovou síní slávy v Torontu, výstava obsahuje téměř 150 memorabilií z Toronta a řadu dalších exponátů, které zapůjčili ze svých sbírek Martin Erat, Michael Frolík, Dominik Hašek, Milan Hnilička, Jiří Hrdina, Jaroslav Pouzar, Martin Ručinský, Roman Turek, Jakub Voráček a další.

Výstava ke stu let NHL v Síni slávy českého hokeje. K vidění na ní je i celá řada trofejí udělovaných v nejslavnější hokejové lize planety.

Výstava ke stu let NHL v Síni slávy českého hokeje. K vidění na ní je i dres Patrika Eliáše z New Jersey.

Výstava ke stu let NHL v Síni slávy českého hokeje. K vidění na ní je i dres Erica Lindrose z Philadelphie.

Každý z klubů NHL je v expozici zastoupen vlastní vitrínou, tabletem s historií a informacemi k jednotlivým exponátům. Součástí výstavy je i časová osa soutěže nebo stěna se všemi českými hráči, kteří v NHL působili a působí.

Součástmi výstroje a dalšími historickými předměty jsou v expozici zastoupeny legendy NHL jako Gordie Howe, Bobby Hull, Bobby Orr, Stan Mikita nebo Terry Sawchuk. Ve vitrínách však nechybí ani pamětihodnosti – dresy, brusle a další součásti výstroje, jubilejní puky – současných a nedávných hvězd nejuznávanější soutěže světa, jako jsou Martin Brodeur, Sidney Crosby, Ron Francis, Wayne Gretzky, Brett Hull, Jarome Iginla, Paul Kariya, Jarri Kurri, Vincent Lecavalier, Brian Leech, Mario Lemieux, Eric Lindros, Mark Messier, Mike Modano, Alexandr Ovečkin, Jeremy Roenick, Joe Sakic, Teemu Selanne či Steve Yzerman.

Starší dějiny NHL připomínají mimo jiné nože Irvina Ace Baileyho (Toronto Maple Leafs, 1934/35), podepsaný puk ze Stanleyova poháru 1936/37, lapačku Gerryho McNeila (Montreal Canadiens, 1950/51) nebo svetry Bobbyho Bauera (Boston Bruins) a Guse Bodnara (Chicago Blackhawks).

Zcela unikátní expozice, láká veřejnost Král

„Pro rozšíření Síně slávy jsme si nic lepšího než výstavu ke stoletému jubileu NHL nemohli přát," uvedl prezident ČSLH Tomáš Král.

„Čeští fanoušci uvidí většinu memorabilií vůbec poprvé, ale i návštěvníci Hokejové síně slávy v Torontu by byli určitě nadšeni předměty, které předtím neznali a které pro výstavu zapůjčili naše hokejisté. Nejen v našem, ale i v evropském měřítku je podobná expozice zcela unikátní," dodává Král.

Velká pozornost je zároveň věnována výběru memorabilií spojených s českými hokejisty působícími v NHL. V expozici jsou dresy, bruslemi a dalšími součástmi výstroje zastoupeni Patrik Eliáš, Martin Erat, Dominik Hašek, Jiří Hudler, Jaromír Jágr, David Krejčí, Filip Kuba, Pavel Kubina, Radek Martínek, Jakub Voráček, Marek Židlický a mnozí další. Slovenský hokej reprezentují Zdeno Chára či Žigmund Pálffy.

Výstava přístupná už nyní, potrvá rok

Přehlédnout nelze ani předměty zapůjčené přímo hokejisty, například sbírku individuálních trofejí Dominika Haška či prsteny vítězů Stanley Cupu, které zapůjčili třeba Jiří Hrdina nebo Jaroslav Pouzar.

Pro veřejnost je výstava „100 let NHL" přístupná již nyní, denně od 10 do 18 hodin. Otevřena bude dvanáct měsíců, do jara 2019. Slavnostní otevření výstavy a rozšířené Síně slávy proběhne ve středu 28. března 2018 za účasti zástupců ČSLH a členů Síně slávy českého hokeje.