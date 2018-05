Nejdůležitější zápas v životě, hlásí Ovečkin. Takhle blízko svému snu ještě nikdy nebyl

Patří k legendám NHL, už více než dekádu platí za mořem za elitního kanonýra a ikonickou tvář celé soutěže. Jenže ke Stanley Cupu, tedy tomu hlavnímu o co se v zámoří bojuje, se zatím ruský snajpr Alexandr Ovečkin ani nepřiblížil. Teď ale cítí životní šanci.

Radost Alexandra Ovečkina v šestém duelu play off proti Tampě.

Washington Capitals v semifinále play off proti Tampě odvrátil první mečbol soupeře a o druhém finalistovi Stanley Cupu a soupeři pro Zlaté rytíře z Vegas rozhodne v noci ze středy na čtvrtek sedmý duel série.

„V této pozici jsem ještě nikdy nebyl," připomíná ruská hvězda v rozhovoru pro kanadskou televizi TSN své marné snažení dostat se alespoň do finálových bitev o slavný pohár.

Obrovský krok vpřed?

V rozhodujícím sedmém duelu tak ze sebe bude chtít Ovečkin i celý tým Capitals sejmout nálepku těch, kteří sice září v základní části, ale v klíčových vyřazovacích bojích pravidelně selhávají.

„Jsem hodně natěšený. Všichni jsme vzrušení ... Tohle bude nejspíš největší zápas mého života i tohoto týmu. Středeční noc bude pro nás všechny obrovský krok vpřed," je si jistý trojnásobný mistr světa před bitvou na Floridě.

Zkušenosti s podobně vypjatými duely však hovoří spíše pro Tampu. Lightning hrají sedmé utkání v konferenčním finále potřetí během čtyř let. Kouč Capitals Barry Trotz je však navenek v klidu, žádný jiný tým by podle svých slov do klíčového souboje nevedl raději než právě ten svůj.

„Bereme jakoukoliv výzvu, která před námi stojí. Tomuhle mužstvu se kolena neroztřesou. Má silného týmového ducha. Hodně silného. Pro Alexe i všechny ostatní je to obrovská šance," dodal Trotz.