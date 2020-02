V patnácti letech září. Ruský hokejista vyškolil dvakrát brankáře

Zase se ukázal. V patnácti letech má ruský hokejista Lokomotivu Jaroslavl Matvej Mičkov našlápnuto na zářivou kariéru. O jeho produktivitě se ví, nyní předvedl v jednom utkání dva kousky, kterými brankáře hodně překvapil. Sebevědomí, drzost a dva lakrosové góly v lize do šestnácti let byly na světě.

Matvej Mičkov, kde bude tento ruský hokejista za pár let?

V prvním případě si ruský talent vybruslil za branku, nabral puk na čepel a zavěsil. Brankář se nestačil divit, nevěděl, kde je puk. Druhý lakrosový gól si připsal jako po situaci jako přes kopírák.

Mičkov se narodil v roce 2004, šest měsíců poté, co byli Alexandr Ovečkin a Jevgenij Malkin vybráni jako jednička a dvojka draftu NHL. A právě patnáctiletý talent už je nyní považován za velký příslib ruského hokeje do budoucnosti, měl by atakovat nejvyšší příčky draftu NHL v roce 2023.

Jan 30, 2020: Motya Michkov two lacrosse goals per game pic.twitter.com/uW6f1cF2iI — HockeyRU20 (@HockeyRU20) January 31, 2020

V minulé sezoně odehrál rodák z Permu v soutěži "šestnáctek" sedm utkání a připsal si deset bodů (7+3). V probíhajícím ročníku za Jaroslavl odehrál šestnáct duelů, bodů už má šestašedesát (37+29), což jsou více než čtyři body na zápas!